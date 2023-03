Carrió rompe acuerdo de Cambiemos en Santa Fe: "Están vinculadas al narco"

La precandidata a presidenta de JxC apuntó contra la impunidad de algunos dirigentes y acusó de "complicidad" con los narcos y la policía.

La precandidata a presidenta de la Nación y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, habló de la actualidad en Santa Fe y apuntó directamente contra algunos dirigentes provinciales de Juntos por el Cambio, a quienes acusó de "complicidad" con los narcos y la policía que atemorizan a ciudadanos y ciudadanas de la provincia. "Si no se limpia, Santa Fe no tiene salida", advirtió.

A través de sus redes sociales, la histórica dirigente política compartió un video donde se la observa dialogando con Lucila Lehmann, parte de la coalición y exdiputada nacional. "Yo creo que la decisión de Santa Fe tiene que ser una de conciencia y de principios. Hay que limpiar Santa Fe, está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Si no se limpia, si no se cambia su sistema político en serio, si la complicidad de la política con el narco y con la policía sigue, si no se crean nuevas fuerzas policiales, si no hay una coordinación con Nación, Santa Fe no tiene salida", manifestó.

Asimismo, más allá de la determinación política de su partido en Santa Fe -y también a nivel nacional-, Carrió dio su opinión en relación a la problemática: "Yo no puedo recorrer Santa Fe y avalar frentes de frentes donde yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico". Y sumó: "Sé que hay personas que entran a las cárceles, personas que han fracasado en esa lucha. Para mantener la impunidad, no creo que esa sea la salida para la provincia".

Sobre la impunidad y la postura de ciertos dirigentes, la líder de la Coalición Cívica remarcó: "Esta decisión moral y de principios de un pueblo que yo amo, como es Santa Fe, que me he involucrado toda la vida. Es muy difícil estar en el frente en estas condiciones, para mí es imposible". Y sentenció: "Es una opinión mía, como candidata a presidente pero además como líder de un partido que ha ganado muchas veces Santa Fe y que no podemos traicionar a un electorado, sea mayor o menos. Soy fundadora de Juntos por el Cambio y quiero que el espacio esté unido a nivel nacional, pero eso no puede implicar complicidades en la provincia".