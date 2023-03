IOMA advirtió al intendente de San Nicolás: "Sin cobertura, será una situación realmente dramática"

Alertaron que quitar la cobertura médica expone a pacientes con tratamientos de alto costo y otras con enfermedades crónicas. Desde IOMA aclararon que nunca se comunicaron con la entidad y desmintieron los pretextos de la Intendencia para tomar la decisión.

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia (Juntos por el Cambio), anunció que a partir de abril las y los trabajadores municipales no contarán más con la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la Provincia de Buenos Aires. Desde el instituto médico expresaron su preocupación por el anuncio en redes sociales del jefe comunal y apuntaron que muchos quedarán sin sus tratamientos.

Passaglia confirmó en sus redes: "en San Nicolás decidimos sacar a IOMA de la Municipalidad" porque "nuestros trabajadores se merecen una obra social que responda a sus urgencias, y les permita elegir dónde atenderse sin pagar de más por cada prestación". Apuntó, además: "creemos que todos merecen poder atenderse con el médico que elijan y donde quieran; y los médicos cobrar en tiempo y forma por esas prestaciones. Eso con IOMA no pasa. Ya lo planteamos muchas veces".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, desde la obra social afirmaron que Manuel Passaglia, "nunca ha solicitado por ninguna vía en los tres años que lleva de gestión Homero Giles al frente del Instituto, una reunión para plantear la supuesta falta de servicio médico o intentó un acercamiento con el Instituto para resolver lo que haya que resolver". Sostuvieron que "estas acciones y decisiones tomadas de manera unilateral exponen el desconocimiento por parte del Intendente de San Nicolás sobre los perjuicios que esto provocará en el acceso y derecho a la salud para las y los 1392 afiliadas y afiliados de la familia municipal".

En este marco, detallaron que "en la actualidad son 654 trabajadoras y trabajadores de la intendencia que cuenta con IOMA y que tienen a su cargo un total de 738 personas". Explicaron que "IOMA se basa en un sistema solidario que garantiza que todas las personas tengan la misma cobertura prestacional".

Desde IOMA también tildaron de "irresponsable" la decisión de las autoridades municipales pero también de los integrantes del Concejo deliberante que avalaron el proyecto el pasado 3 de marzo.

En este sentido, desde la obra social desmintieron los pretextos del intendente para quitar la cobertura médica a los trabajadores: "No es cierto como sostiene el Intendente que IOMA no aumenta los honorarios profesionales y no paga en tiempo y forma. El Instituto desde mediados de 2022 comenzó a abonar a los 30 días de presentada la facturación, como lo hacen muy pocas obras sociales. Es decir que en marzo estarán cobrando lo facturado en febrero".

"A partir de marzo de 2023 IOMA otorgó un importante aumento de honorarios para profesionales. La inflación desde diciembre de 2019 hasta la fecha es de 324%, mientras que los honorarios de la consulta con esta última recomposición anunciada subirán 482%, con lo cual las y los profesionales médicos tienen una mejora en el poder adquisitivo de más del 37%. Esto lleva los honorarios de categoría C a $2900,00 a partir del 01 de marzo lo cual ubica al Instituto como la 3ra obra social que mejor paga honorarios médicos de esta categoría en la provincia de Buenos Aires", agregaron.

Por lo que se mostraron preocupados por la decisión política que dejará a las y los trabajadores expuestos a partir de 1 de abril "a una situación realmente dramática ya que hoy muchas de ellas se encuentran con tratamientos de alto costo y otras con enfermedades crónicas". Y puntualizaron: "Estas personas que no son un número sino sujetos de derecho para el IOMA están atravesando enfermedades oncológicas o genéticas; o llevan adelante tratamientos de rehabilitación o están con internación domiciliaria. ¿Quién les va a cubrir este derecho a la salud con enfermedades preexistentes?".

"Muy por el contrario de lo manifestado por el Intendente, desde 2019 se ha ampliado en la localidad los servicios prestacionales con cobertura 100%, hay más profesionales de diversas especialidades y el pasado 17 de febrero visitó el Policonsultorio de la ciudad de San Nicolás de Los Arroyos, exclusivo para las personas afiliadas a la obra social, que cuenta con seis consultorios con especialidades en cardiología, clínica médica, ginecología", también aclararon.

Además, explicaron que "el intendente desconoce en su accionar y en su comunicado que el conjunto de las afiliadas y afiliados municipales de San Nicolás no se puede financiar con los recursos que aportan. Según detallaron esto quiere decir que "cada persona aporta $5.177 y su consumo prestacional mensual es de casi $9.000,00". Esto implica "las afiliadas y afiliados al IOMA de toda la provincia de Buenos Aires, bajo el concepto de sistema solidario, sostienen esta igualdad de acceso prestacional". Y recordaron que "tanto las prepagas como otras obras sociales, no aceptan nuevas afiliaciones con enfermedades preexistentes".

En este sentido, plantearon que "resta saber cuál será la respuesta para las personas que cursan un tratamiento médico cubierto por la obra social, personas que ya tienen una atención específica por enfermedades crónicas o personas que cursan un proceso médico con profesionales de esta obra social".

"Este anuncio con tamaña decisión, rompe el proceso de integración del sistema de salud, del que como obra social bonaerense se es parte y es un claro ejemplo de decisiones políticas no sanitarias que retrasan los avances y el trabajo de toda una comunidad comprometida con la salud", completaron.