A días de definir la nueva etapa del aislamiento social obligatorio, con muchos rumores y versiones en medio de esa decisión, el presidente Alberto Fernández aseguró que "salir de la cuarentena ya es llevar a la muerte a miles de argentinos".

El mandatario sostuvo que "es muy difícil dosificar la salida" porque la situación del aislamiento "lamentablemente no tiene un gotero para manejarlo". Estas declaraciones se dieron en medio de una cuarentena focalizada por distritos, con la flexibilización de algunas actividades productivas. Sin embargo, esta apertura es la excepción a la regla. La regla es quedarse en las casas para seguir avanzando en el control de la curva de contagios.

En declaraciones a Radio Con Vos, Fernández sostuvo que hay sectores de la oposición que "están jugando con el malestar" de algunos argentinos frente a la cuarentena y le pidió "prudencia" a la sociedad para controlar la velocidad de los contagios de Covid-19.

En ese sentido, remarcó que "hay mucha mala intención y mucha intencionalidad política, y a los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena les digo que eso es llevar a la muerte a miles de argentinos".

Ante los reclamos de muchos sectores, argumentó que "todo no se puede hacer", como sostener la "cuarentena y que todo el sistema económico funcione igual", por lo que recomendó, en esta etapa de la pandemia, "moverse con mucha prudencia".



"Hay sectores de la oposición que hacen reclamos alejados de la realidad y no miden las consecuencias de lo que están proponiéndole a la gente", insistió y recordó que "el Estado les está haciendo un aporte" a las empresas al "pagar la mitad del sueldo" de sus trabajadores" y les pidió que no "abusen" con otras medidas que no son justas, remarcó Télam.



Por eso, pidió "moverse con mucha prudencia en este tramo de la cuarentena". En ese contexto, confirmó que el gobierno estudia "organizar" el inicio de algunas actividades de sectores industriales, como el automotriz, "en base a protocolos y condiciones" que deberán cumplir y sin la utilización del "transporte interjurisdiccional".

Sin embargo, volvió a advertir que ante el más mínimo retroceso generado por la apertura de actividades, se deberá sostenerse el esquema implementado hasta ahora, desde el inicio del aislamiento, el último 20 de marzo.

Más allá de ello, consideró que el gobierno y la sociedad "están cumpliendo los objetivos" fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que se está "muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días", tal como se había pautado.