Kreplak le respondió a Ritondo por la compra de geles íntimos: "Es falso y prefiere mentir"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que "el único objetivo" de una parte de la oposición "es distraer del desastre que hicieron cuando eran gobierno". "Es falso, y lo sabe pero prefiere mentir", afirmó sobre Ritondo.

La polémica por la compra geles íntimos continúa, y ahora el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que "el único objetivo" de una parte de la oposición "es distraer del desastre que hicieron cuando eran gobierno". Además cruzó al diputado Nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y manifestó que "es falso y prefiere mentir".

"El único objetivo es distraer del desastre que hicieron cuando eran gobierno, ajustes en preservativos, tratamiento de VIH, drogas oncológicas", afirmó en las últimas horas el ministro de salud provincial, al salir al cruce de Ritondo a través de las redes sociales.

"Esto es falso, y lo sabe pero prefiere mentir. La compra no se hizo ni siquiera se abrió la licitación. Todo mentira, como siempre. El único objetivo es distraer del desastre que hicieron cuando eran gobierno", sostuvo Kreplak en Twitter.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El exministro de Seguridad bonaerense de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, escribió: "Los 500 millones que pusieron para geles íntimos cayeron en una cooperativa favorecida por el gobierno. ¿Qué explicación va a dar (Axel) Kicillof sobre esto?". El cuestionamiento adjuntaba un artículo periodístico que se refería a un acuerdo entre el gobierno y Farmacoop a quien se le habría comprado el gel íntimo.

En ese tono, el diputado nacional por el Frente de Todos y exministro de Salud bonaerense Daniel Gollan opinó: "Este patotero de cuarta no puede parar de mentir". "Él sabe que aún ni siquiera se compraron los geles, ni se abrió la licitación, pero como la prensa mafiosa lo repite, mucha gente cree la noticia falsa", enfatizó en su cuenta de Twitter.

La polémica por la compra de los geles íntimos fue desatada días atrás cuando referentes de Juntos por el Cambio, como Diego Santilli y Cristian Ritondo, criticaron al Gobierno bonaerense y al programa "Haceme Tuyo". El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aclaró las razones detrás de la compra de un millón de potes de gel íntimo que se utilizará como parte de campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Si bien en la oposición mostraron críticas por los 500 millones de pesos que costará la compra, el ministro Nicolás Kreplak explicó: "Este producto en el mercado sale casi $2000 y nuestro precio de referencia es de $500". Este tipo de lubricantes es necesario "cuando no hay una lubricación natural" y que "no puede ser de cualquier tipo "porque se puede dañar el preservativo y aumenta el riesgo de contagio", explicaron. Además, detallaron que "esto tiene que ver con el sexo anal, pero también vaginal, o personas que no tienen lubricación, puede ser por personas postmenopáusicas, personas con tratamientos, radiantes, medicaciones o quimioterapia".

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) y el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis defendieron la compra de gel íntimo por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y expresaron "un enfático repudio" a los dichos cargados de "ignorancia" de un segmento de la oposición.

"El gel lubricante es una herramienta de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual utilizada en todo el mundo", dijeron en comunicados las dos organizaciones. Asimismo, indicaron que con esa compra la cartera sanitaria bonaerense "no hace más que cumplir con esas recomendaciones, como sugieren organizaciones internacionales y como les mandatan las leyes nacionales y tratados que dan jerarquía constitucional al derecho a la salud".