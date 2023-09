Kreplak se refirió al “bono no reintegrable”: “La salud es un derecho”

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, respondió al comunicado que emitieron sociedades y federaciones médicas que anunciaron un “bono complementario no reintegrable”. “¿Qué pasaría si la persona no puede pagar esa consulta?”, afirmó.

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, respondió al comunicado que emitieron sociedades y federaciones médicas que anunciaron el pago de los y las pacientes de un “bono complementario no reintegrable”. “Tenemos que pensar seriamente si la salud es un derecho y lo vamos a defender entre todos y todas, o si la salud es un negocio y se lo pueden quedar algunos”, afirmó el dirigente.

En el marco de la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°150 en General Madariaga, el funcionario se preguntó: “¿Qué pasaría si la persona no puede pagar esa consulta?”. También se refirió a sus colegas - médicos y médicas - : “Uno tiene que pensar en la salud pública, ¿y si ponemos por delante el dinero?, ¿y si la persona no puede pagar esa consulta?, ¿si no puede pagar los medicamentos?, ¿qué pasará si el que viene después cree que los medicamentos del PAMI no hay que dárselos gratuitamente a los jubilados? Va a pasar como nos pasó hace un tiempo que la gente tenía que decidir cuál de las pastillas que le había dado el médico iba a poder comprar, o partía la pastilla por la mitad”.

El 21 de septiembre, “Día de la Sanidad”, más de 30 sociedades y federaciones médicas anunciaron la incorporación de un “bono complementario no reintegrable” de $6.000 que deberá abonar el o la paciente. “Los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, indicaron en el comunicado.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al tema y dijo que hay que “pensar seriamente si la salud es un derecho o si la salud es un negocio”. En caso de ser un negocio, el ministro hizo referencia a que “la mayor parte de los bonaerenses nos quedaríamos afuera de ese negocio de la salud”. “La mayor parte de los bonaerenses estamos acá para construir un derecho que sea equitativo, que sea justo, como hicimos en la pandemia, y como seguimos haciendo el esfuerzo todos los días para garantizarlo en la provincia de Buenos Aires”, cerró.

El gobernador Axel KIcillof en una ambulancia

Qué dice el comunicado

“Hoy, los médicos decimos: ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo. A partir de este momento, el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”, indicaron en el documento.

De esta manera informaron que, “para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención, las autoridades gubernamentales, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, a todos los financiadores y gerenciadores de salud, incluyendo obras sociales, prepagas, seguros, Sanatorios, Clínicas, consultorios, etc, incluyendo asimismo todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras consultas y prácticas médicas, y a toda la población argentina que: Se implementa a partir de la presente, un valor ético mínimo de la consulta médica, y el honorario médico ético mínimo al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de $6.000 pesos”.

También indicaron que “la diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas, etc) como valor de consulta y dicho honorario médico ético mínimo, deberá ser abonado por el paciente en la consulta. No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un bono complementario no reintegrable. Dicho valor será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional”.

“Las asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades que representan a los médicos de cada especialidad, avalan lo decidido, se solidarizan con lo aquí dispuesto y adoptarán medidas de apoyo y sostén a todos los médicos especialistas que por implementar el honorario médico ético mínimo pudieran ser perjudicados con injustas y arbitrarias medidas por el sistema de salud. Se difunde esta decisión conjunta, firme e irrevocable, ya que no forma parte de ningún convenio grupal o individual, a todos los colegas del país y se implementa con el apoyo de todas las Asociaciones, Cámaras, Consejos, Federaciones y Sociedades Médicas Autoconvocadas que suscriben. Es la mejor manera posible de dar atención adecuada a nuestros pacientes”, cerraron en el comunicado.

El Centros de Atención Primaria de la Salud N°150

La puesta en valor de los Centros de Atención Primaria de la Salud que lleva adelante el gobierno bonaerense desde diciembre de 2019 tiene como objetivo consolidar la red primaria de atención para descomprimir la demanda de consultas en hospitales regionales y zonales y, a la vez, garantizar el acceso de los vecinos y vecinas a servicios sanitarios esenciales próximos a sus hogares.

En ese sentido, Kreplak destacó que "esta obra es un hito histórico en la Provincia, que garantiza el derecho a la salud a todos y todas". "Es parte de un trabajo articulado con cada uno de los municipios para brindarle a todos los bonaerenses un sistema de salud más justo y equitativo", remarcó.

El Centro de Salud N°150 en General Madariaga

Durante la jornada, el Gobernador también puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de emergencias en el distrito. Está equipada para la atención de pacientes en estado crítico: kit y camilla, tubos de oxígeno, bolso de paro, maletín con insumos y silla de ruedas plegable.

“La gran mayoría de los y las bonaerenses sabe que no podrían acceder a la salud, a la educación, que no tendrían ni autopistas, ni cloacas, ni obras de infraestructura si todo eso quedara solamente en manos del mercado”, expresó Kicillof y cerró: “La dignidad de nuestro pueblo solamente la puede garantizar un Estado presente que siga trabajando para transformar a la provincia”.