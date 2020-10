Nora Leonard: “La Justicia por mano propia no es el camino”

El linchamiento de un presunto violador en Tucumán, que derivó en su muerte, provocó una gran controversia y la preocupación de los organismos de Derechos Humanos. Es que a ese linchamiento –según informaron los medios - siguió otro en la misma provincia, el de un joven que supuestamente había robado un celular, y hasta el pedido de la pena de muerte para violadores por parte del diputado de Salta, Ignacio Jarsún, vicepresidente 1º de la Cámara Baja local. El riesgo de la “espiralización” de los ataques para hacer "justicia por mano propia" llevó a diversas agrupaciones de DD.HH a denunciar penalmente este lunes al legislador provincial y a advertir que ese “no es el camino”. “La situación se puede volver muy grave. Es volver al salvajismo”, señalaron a este medio.

Los organismos acusaron a Jarsún por “incitación a la violencia” y “apología del delito”. El diputado no tuvo mejor idea que responder vía Twitter: “Presenten denuncias contra ustedes mismos que dicen estar en contra de la pena de muerte, pero están a favor del aborto en cualquier ocasión”. No fue su único tuit sobre el tema: “Son increíbles ‘los compañeros’, pero más que increíbles son incoherentes. Me quieren denunciar por hacer apología del delito por estar a favor de la pena de muerte. Les pido que antes lo denuncien a su compañero Grabois por fomentar la usurpación de tierras, eso sí es un delito”, escribió en las redes sociales desde donde llegó a pedir una “Mención de Honor” para Chocobar.

El Destape dialogó con Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet, quien estuvo secuestrada durante la última dictadura cívico-militar y cuya hermana y cuñado fueron asesinados por el terrorismo de Estado en lo que se conoce como “Masacre de Palomitas”. Leonard es una de las referentes de DD.HH. de Salta que impulsó la denuncia contra Jarsún.

“El conocimiento que tenemos es que se han producido muchos femicidios en Tucumán y la última noticia fue el linchamiento de un posible violador. El linchamiento, a nosotros, como organismos de DD.HH, nos parece desde todo punto de vista una aberración. Entendemos que de esa manera no se solucionan problemas sino que se agravan. Sí entendemos la necesidad de Justicia que pide el pueblo. Y ahí tenemos que apuntar: que haya una justicia igual para todos y que la gente pueda confiar en que va a haber justicia”, explicó Leonard.

-¿El caso que provoca esta controversia es el crimen de Abigail Riquel, una niña de 9 años, o es previo?

-En Tucumán ha habido algún que otro caso. Pero es el caso de la violación de una chiquita, Abigail, que es terrible. Pero no hay que actuar como en la ley de la selva. Hay que buscar otra salida: con las leyes, que la justicia sea rápida y efectiva y con prevención.

-¿Esa preocupación provocó la denuncia contra el diputado Jarsún?

-Exactamente. Este lunes presentamos con la doctora Noelia Bonetto en la Fiscalía Penal Nº 2 de la doctora Mónica Susana Poma una denuncia por incitación a la violencia y apología del delito de parte de Ignacio Jarsún. Nos parece que como diputado está encargado de que se cumplan las leyes y está haciendo lo contrario al incitar a la violencia y hacer apología del delito, hablando de la pena de muerte, avalando los linchamientos. Ha sido cuestionado por otras organizaciones sociales y partidos también. (NdelR: Jarsún afirmó que “debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece”).

-La denuncia tuvo el respaldo de Familiares de Detenidos Desaparecidos e H.I.J.O.S Salta, entre otras organizaciones de DD.HH…

-Las organizaciones de DD.HH, como la Asociación Lucrecia Barquet, la Comisión de Familiares Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, HIJOS Salta y la Asociación de DD.HH. “Coca Gallardo” constituimos una Mesa de DD.HH. Y nos hemos presentado como denunciantes. Entendemos que hay que poner un límite. En Salta hay otros diputados que tienen denuncias por torturas. Hay cosas graves que no se pueden dejar pasar. Hay que llamarlo al orden al diputado Jarsún porque no puede seguir haciendo apología del delito.

-¿Temen una “espiralización” de los linchamientos?

-Sí. La situación se puede volver muy grave. Es volver al salvajismo. Es el “ojo por ojo, diente por diente” y no terminamos más. Se puede dar un espiral sumamente peligroso. En estos momentos tan difíciles. Nosotros como organismos de DD.HH tenemos que hacer reflexionar a la gente de que “la justicia por mano propia" no es el camino. Entendemos que hay que poner un límite importante a todo esto.