Aníbal Fernández aseguró que no "usarán fuerza represiva" en Río Negro

El ministro de Seguridad aseguró que las fuerzas que irán a prestar colaboración a la Patagonia "no aplicarán acciones represivas".

Luego de la carta que envió el presidente Alberto Fernández a la gobernadora de Río Negro y tras el envío de Gendarmería a esa región y Chubut, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que no se va a "aplicar ninguna fuerza represiva" ante los episodios de violencia protagonizados por grupos mapuches en la provincia.

Aníbal Fernández sostuvo que se decidirá "la mejor manera las formas de llevar adelante esta estrategia. No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que ya hemos visto con Santiago Maldonado". El funcionario, según recoge la agencia Noticias Argentinas aclaró que es una situación en la que tienen que "participar", y agregó: "Hemos colaborado de la forma que se ha visto".

"La Ley de Seguridad Interior tiene sólo sentido y las explicaciones están dadas en su propio contenido. La ley no dice que nos tenemos que meter por cualquier cosa a la provincia, porque no tenemos derecho", argumentó. Además, el ministro de Seguridad continuó: "Solamente cuando el Consejo de Seguridad Interior lo indique por determinadas situaciones especiales, que no es este caso".

"La gobernadora (de Río Negro Arabela Carrera) decía 'no estamos pidiendo un favor, es su obligación: No es una obligación, es nuestra colaboración señora", explicó Aníbal Fernández y, en esa línea, el funcionario nacional agregó: "Queremos que sepa qué es esto y que entendemos que sería positivo que la propia Policía de Río Negro armara un comando específicamente para atender este tipo de situaciones".

En ese punto, Fernández completó: "Lo vamos a hacer por colaboración y seguramente lo haremos con las otras provincias que fuera necesario ante una situación especial como los desmanes que han existido en este caso".