Revolución Federal: sobreseen a los hermanos Caputo pero elevan a juicio a sus fundadores

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a tres hermanos del ministro de Economía Luis Caputo, investigados por supuesto financiamiento a la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, que realizaba actos en 2022 donde se incitaba a la persecución, violencia y la propagación del odio. Sin embargo, envió a juicio oral a cinco de sus integrantes por incitar a la violencia colectiva y amenazas, que antecedieron al intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner.

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En su fallo, el juez sobreseyó a los hermanos Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo porque "no se cometió delito" en las contrataciones realizadas por Caputo Hermanos.

Pese a que De Giorgi afirmó que "no hay dudas" de que sí existió el vínculo entre el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y Caputo Hermanos, el juez afirmó que la prueba reunida no da cuenta de un financiamiento de sus actividades.

"No se puede inferir que tuviera por objeto la realización de un aporte en términos de participación criminal a Revolución Federal por parte de los integrantes de esa empresa constructora", señaló.

Este presunto financiamiento comenzó a investigarse a raíz de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), en los que se detectaron transferencias por más de $6,5 millones hacia cuentas de Morel, de personas vinculadas a él y de proveedores.

La querella de Cristina Kirchner planteó que estos pagos formaban parte de un encubierto financiamiento de la agrupación. La lupa estaba puesta en la contratación de Morel como carpintero y en la coincidencia temporal entre esos desembolsos y las actividades desarrolladas por la agrupación.

Para el juez, el trabajo de carpintería existió, los muebles fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento, pero que no hubo delito.

"No se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permitan afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales", indicó.

Según pudo saber El Destape, la querella va apelar el sobreseimiento de los tres hermanos del ministro de Economía. En el caso intervendrá la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

La elevación del juicio

Por otro lado, Martínez de Giorgi avaló el pedido del fiscal Gerardo Pollicita e hizo lugar al pasaje a la siguiente etapa de juicio oral por la investigación sobre el accionar de la agrupación.

De esta manera, fueron enviados a juicio Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Lidia Casciano por llevar adelante distintas acciones en redes sociales y en manifestaciones públicas.

Según el expediente, desde el 11 de mayo de 2022 hasta el mes de octubre de ese año, Morel y Sosa fundaron la organización, a la que se sumaron Basile y Guerra, con el fin de "imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor".

"Utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación, en donde realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las entonces autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus adherentes", se indica en el texto.