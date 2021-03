El primer candidato que salió al ruedo terminó resultando elegido. Cerca del presidente Alberto Fernández aseguraban que nunca barajó otra opción para reemplazar a Marcela Losardo -aunque luego diría que "había muchos nombres"- que la del diputado Martín Soria, dado que tienen miradas parecidas acerca de lo que debe hacerse para colocar la Justicia en la senda del estado de derecho. En un almuerzo, ayer, terminaron de definir su llegada al ministerio con la decisión de poner de nuevo en la agenda los dos proyectos que descansan en la Cámara baja -la reforma judicial y la del Ministerio Público Fiscal-, pero también la creación de un Tribunal Federal de Garantías y de una comisión bicameral que investigará el funcionamiento del Poder Judicial, las dos novedades que dejó el discurso de apertura de sesiones ordinarias. "Entiende bien lo que está pasando en la Justicia hoy en día", lo definió el Presidente.

En la entrevista que dio a Canal 9, explicó que resultó decisivo para su evaluación el trabajo de investigación que realizó Soria, en el que analizó las agendas de audiencias de Mauricio Macri cuando ocupaba la presidencia y los fallos que se corroboraban pocos días después de alguna visita judicial, como en el caso del camarista Gustavo Hornos, que dejó al descubierto la existencia de una mesa judicial para perseguir dirigentes opositores. La calificó como un "trabajo raro" el que siguió Soria, pero que le permitió sacar a la luz y con datos concretos lo que se suele denunciar teóricamente sobre los vínculos del Poder Judicial con el poder político y con las corporaciones empresarias. "Alguna vez hablé con él y le dije que era muy importante lo que estaba haciendo", reveló.

Desde entonces, desde algunos meses atrás, mantuvieron un contacto fluido, en especial para hablar sobre los temas de la Justicia. El Presidente valoró además su experiencia en Tribunales como empleado. Mientras cursaba la carrera de Derecho conoció cómo funcionaba Comodoro Py al desempeñarse como principiante en un juzgado federal. El Presidente aseguró que el nuevo ministro le tocará impulsar los dos proyectos que están demorados en el Congreso pero también los otros que anunció y que todavía no están redactados, como el del Tribunal que funcionará como instancia previa a la Corte Suprema, a la que volvió a criticar. También la iniciativa que le dará forma a una comisión que deberá investigar lo realizado por el Poder Judicial en los últimos tiempos. "El Congreso tiene un control sobre el funcionamiento de la Justicia", insistió Fernández sobre lo establecido por la Constitución Nacional.

Fernández volvió a comentar que esperaba que la Justicia se autoinvestigara, pero que no lo hizo. Contrariedad a la que atribuyó parte del "agobio" que dejó afuera a Losardo. El Presidente desestimó que pueda haber dado hacia afuera una señal de debilidad al decir en una entrevista que su ministra quería irse sin que tuviera resuelto el nombre del reemplazante. "Yo no miento, digo la verdad", expresó sobre su posición. De última, comentó que Losardo siguió en funciones hasta el viernes pasado y que, pasado el fin de semana, ya había resuelto el nombre del sucesor. No dijo nada respecto a los colaboradores de Soria, pero ya desde antes en la Casa Rosada daban al viceministro Juan Martín Mena y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, como confirmados en sus puestos.