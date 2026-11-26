Ayer el ministro de Economía Luis Caputo no tuvo un buen día. Mientras paseaba por canales y streamings amigables para intentar negar la recesión, culpar al Mundial y a las lluvias por la caída de la economía y al kirchnerismo por la disparada del riesgo país, desde la Comodoro Py, más específicamente desde la sala de la Cámara Federal diseñada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, reabrían el expediente que vincula a su familia con el financiamiento del violento grupo anti-K Revolución Federal.

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¿Fue una coincidencia? Hay una certeza: los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, que dijeron que fue prematuro el cierre de la investigación que involucra a los hermanos de Caputo con la promoción del odio y la violencia que culminó con el intento de magnifemicidio de CFK, son instrumentales y cero autónomos. Hay que rastrear, entonces, explicaciones para que justo uno de los días más complicados para el Caputo ministro le reabran una causa al Caputo familia.

El sobreseimiento de los hermanos de Caputo lo había resuelto el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Otro instrumental y cero autónomo que pagó rápido el nombramiento de su esposa Ana Juan como jueza de Hurlingham concretado por Javier Milei. Tanto CFK como Juan Grabois apelaron la decisión.

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¿Qué llevó a los camaristas a darle la razón a CFK y Grabois? Kirchneristas no son, aunque hay algunos puntos de contacto. Yadarola ligó este cargo con votos peronistas en el Senado, donde eligieron olvidarse de que fue uno de los que viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín en un tour que incluía, entre otros, al ahora ministro Mahiques. ¿Su voto fue una devolución de gentilezas? Bertuzzi es una pieza clave de la persecución judicial, puesto primero a dedo por Mauricio Macri y ahora revalidado por Milei. En el caso de Llorens es el más enajenado antikirchnerista: desde que Macri lo designó, apadrinado por el ex jefe de la SIDE Gustavo Arribas y el entonces viceministro de Justicia Santiago Otamendi, repetía a quien quisiera escucharlo que CFK tenía que estar presa.

Estos prontuarios de los jueces hace complejo interpretar su decisión actual. Era evidente que habían cerrado el caso de forma prematura, ya que hay decenas de pruebas que revelan el financiamiento de los Caputo a la banda liderada por Jonathan Morel. También que esta reapertura tampoco llegará a buen puerto. En la causa nada cierra: Rossana Caputo, la hermana del ministro, contó que paseaba por Boulogne, justo vio una carpintería y los contrató para un trabajo millonario en un country y en un edificio en Vaca Muerta, a más de 1.000 kilómetros. Todo sin contar que Morel y sus amigos nunca habían hecho un mueble.

¿A los jueces Llorens, Bertuzzi y Yadarola les agarró un ataque de legalidad? Descartado. Sólo usan el Código Penal para levantar el monitor de las computadoras donde leen los diarios del establishment. Que no se trata de un arrebato legalista lo confirman todos sus fallos previos. Este año habían transformado Comodoro Py en Comodoro Caputo y en pocos días lo hicieron zafar de la causa por la deuda ilegal con el FMI y lo sobreseyeron por el caso de la deuda a 100 años que Caputo emitió y a la vez compró desde una sociedad radicada en Islas Caimán. ¿Por qué ahora le apuntan directo a su familia?

Otra lectura es que fue un mensaje claro: que renuncie. La pregunta, en este caso, es quién le mandó el mensaje.

Estos jueces responden al ministro de Justicia Mahiques. ¿Alguien le pasó por encima a Mahiques? Poco verosímil, aunque los jueces no tienen una sóla terminal y son siempre dóciles frente a determinados empresarios y embajadas. En caso de que sea una operación de Mahiques, ¿actuó sólo? Tampoco es verosímil. La clave es la entente conformada entre Karina Milei, los Menem y el propio Mahiques, que encarnan un sector del gobierno que cree que Milei no tiene posibilidad de reelección si la economía no mejora o, al menos, tiene un recambio en su conducción.

Lo concreto es que tres jueces digitados por el ministro de Justicia le tocaron una fibra sensible. Caputo siempre insultó a los que publicamos información y pruebas de este expediente. ¿Cómo interpretará que los jueces alineados con un sector de su gobierno pongan en duda la inocencia de sus hermanos?