Gobernadores del Norte Grande avanzan en el Tratado de Integración de la región

Los mandatarios de las diez provincias que integran el Norte Grande se reunieron para avanzar en el objetivo de lograr la aprobación en el Congreso de la Nación del Tratado de Integración de la región. El gobernador Jorge Capitanich, anfitrión del encuentro virtual, destacó además que el Norte Grande ya elevó al Gobierno nacional un petitorio de 27 puntos que tienen por objetivo corregir las asimetrías que las provincias de la región sufren con respecto al resto de la Argentina y en particular, a las provincias del centro del país.



Entre esos 27 puntos, analizaron en particular el tema de los subsidios al transporte público de pasajeros, las tarifas energéticas, la creación de un Plan Ganadero específico para la región y fortalecer el proyecto del Corredor Bioceánico para la salida por los puertos del Pacífico.



El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela hizo particular hincapié en el subsidio a los combustibles para el transporte público de pasajeros y al esquema salarial por el cual se rigen los trabajadores del sector. "Con el tema salarios hay que modificar el esquema y buscar un esquema regional que podamos discutir el esquema salarial para los distintos servicios y tener un régimen diferente porque los montos son excesivos y se produce una distorsión en el esquema salarial", afirmó Quintela.



También se habló sobre la necesidad de impulsar el proyecto del Corredor Bioceánico; de la tarifa energética, sobre lo que los gobernadores coincidieron en plantear una regionalización de los montos y tener en cuenta las particularidades de las provincias que integran la región para en base a eso fijar dichas tarifas. Finalmente, en materia ganadera, los mandatarios acordaron realizar una reunión particular con los Ministros de Producción de cada provincia del Norte Grande.



La 6° reunión del Norte Grande tuvo como anfitrión al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich y, además de Ricardo Quintela, también participaron los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Gildo Insfrán (Formosa).



Además, tomaron parte funcionarios de las provincias de Catamarca, Misiones y Tucumán. A ellos se sumaron funcionarios del Gobierno nacional, entre quienes se destacó la participación de Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación.