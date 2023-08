Una escuela por día: el plan de Kicillof hasta el 25 de septiembre

El gobernador anunció que inaugurará una escuela por día hasta el próximo 25 de septiembre. "No es nuevo, ni que lo tuviéramos reservado, son los tiempos de las obras", afirmó Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este miércoles que inaugurará una escuela por día hasta el próximo 25 de septiembre. "No es nuevo, ni que lo tuviéramos reservado, son los tiempos de las obras", afirmó. "De acá al 25 de septiembre vamos a inaugurar una escuela por día", afirmó en el distrito de Berisso, en donde inauguró el centro educativo N° 802 junto al intendente local, Fabián Cagliardi.

Dicho centro es el N°172 en lo que va de la gestión de Kicillof, lo que le da un promedio de inaugurar una escuela por semana. Amén de la cifra positiva, el dirigente reconoció que “falta mucho”. “Hemos hecho una inversión educativa sin precedentes. Teníamos edificios escolares en emergencia, no se podían dar clases”, agregó.

“Al contrario del ajuste que proponen quienes gobernaron la provincia antes que nosotros, nuestra vocación es dedicarnos a seguir inaugurando escuelas para continuar ampliando derechos”, expresó el Gobernador y resaltó: “Cuando nos hablan de vouchers, de dinamitar el Estado y del plan motosierra, lo que nos están diciendo es que piensan condenar a una vida peor a millones de bonaerenses”.

El CEC N°802 es una institución de 40 años que, a partir de una inversión de $78 millones, cuenta por primera vez con un edificio propio, lo que le permitirá aumentar su matrícula de 80 a 150 alumnos y alumnas. Las instalaciones poseen cuatro aulas, sanitarios, administración, cocina, SUM y patio, dando lugar a un polo educativo que se complementa con la Escuela Primaria N°19 y el Jardín de Infantes N°909. Está ubicado en calle 144 entre 5 y 6 del Barrio Villa Nueva, Berisso.

En tanto, Sileoni sostuvo que “en un contexto en el que estos espacios pueden volver a estar en peligro, estamos muy emocionados porque aquí en Berisso se cumple un sueño de la comunidad educativa”. “Tenemos un sistema con una riqueza enorme, que transmite las reflexiones de la democracia y la lucha por la igualdad: nuestra tarea es acompañar a las escuelas porque allí es donde los chicos y las chicas se desarrollan, piensan y se divierten”, agregó.

"Gracias a la inversión de la Provincia hemos mejorado la infraestructura de 51 edificios escolares en nuestra ciudad y proyectamos la construcción de tres jardines de infantes”, explicó Cagliardi e indicó: “Estas obras dan cuenta de un compromiso muy grande para garantizar una educación pública de excelencia en beneficio de todos y todas las bonaerenses".

El objetivo de este espacio es acompañar a chicos y chicas en sus trayectorias educativas a contraturno de sus escuelas de base. Al respecto, la directora Quintero remarcó: “Trabajamos con la idea de que la enseñanza también sea una forma de cuidado: todos estos años hemos luchado fervientemente para que las y los chicos no pierdan sus derechos”.

Por último, Kicillof subrayó que “no vamos a superar las dificultades restringiendo el acceso a la educación solamente a quienes la puedan pagar: los problemas que tenemos no se resuelven con menos Estado, con menos docentes y con menos auxiliares”. “Para que haya libertad, necesitamos primero garantizar que haya un poco más de igualdad: no vamos a entregar la educación pública porque es un derecho que conquistó nuestro pueblo”, concluyó.

Estuvieron presentes la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el gerente de Responsabilidad Social Institucional de la Dirección de Vialidad Nacional, Juan Ignacio Mincarelli; la secretaria local de Gobierno, Aldana Iovanovich; la presidenta del Concejo Deliberante, Martina Derkos; la directora de Control Urbano, Gabriela Di Lorenzo; el titular de Anses local, Mariano Obregón; la titular del Consejo Escolar, María Inés García; los dirigentes Ignacio Bruno y Marcela de Vera; y la secretaria general de UPCN de la Provincia, Fabiola Mosquera.

