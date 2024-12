Sin los votos necesarios, Kicillof podría terminar el año sin Presupuesto ni endeudamiento

Las negociaciones por el Presupuesto 2025, la Fiscal Impositiva y el pedido de Endeudamiento que envió el gobernador Axel Kicillof semanas atrás se trabaron en la última semana. “Desde el jueves pasado cuando se trabó todo a hoy, no hubo más negociación”. confesó un legislador de la oposición bonaerense a El Destape en relación a las negociaciones entre Unión por la Patria y los bloques de la UCR, el PRO y La Libertad Avanza

Lo cierto es que, producto de la interna que tiene el peronismo por un lado, y la falta de definición concreta respecto de una posible alianza entre el PRO y LLA por el otro, los canales de negociación no fluyen y los cortocircuitos políticos empantanaron todo. El mileismo metió la cola y nada parece avanzar. Este viernes 27 de diciembre, la cámara de Diputados debería sesionar a partir de las 14 horas, mientras que en el Senado harían lo mismo desde las 16; aunque muy probablemente ambas sesiones dilaten sus inicios hasta bien comenzada la tarde noche.

Una de las negociaciones que sí parecería avanzar - tal vez la única - sería la de cerrar un número para el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Según pudo averiguar este medio, desde calle 6 estirarían la cifra hasta los $230 mil millones y serían de libre disponibilidad. El número cerraría a los intendentes de la oposición y sería un buen puntapié para avanzar en otros aspectos.

“Sin endeudamiento no sale nada” vs. el temor a Javier Milei

El pedido de endeudamiento de Axel Kicillof necesita los dos tercios de ambas Cámaras para ser aprobado. Hasta el momento, y a pesar de que los jefes de bloque de Unión por la Patria de ambos recintos - Facundo Tignanelli en Diputados y Teresa García en el Senado - habían “asegurado los votos” al Ejecutivo dichas promesas cayeron en saco roto.

“O sale todo o no sale nada” es lo que pregonan desde el kicillofismo. Al respecto, a principio de esta semana, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a las discusiones con la oposición y pidió “una manito” a los intendentes. “Nosotros le pedimos a la oposición que entienda la necesidad de tener un Presupuesto. Y que también entiendan que gran parte de los reclamos que hacen permanentemente, y los pedidos que hacen permanentemente los intendentes de la oposición, están atados a que salga el presupuesto. Dennos una manito”, dijo el lunes en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno.

En las aguas opositoras nada está claro. La falta de definición respecto de un futuro acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza (de cara a las legislativas 2025), deja todo frenado en las sillas legislativas. “Hay dirigentes que no saben qué hacer porque creen que si se sientan y le aprueban todo a Kicillof, tiene medio que el ‘Peluca’ los deje afuera de todo para el año que viene”, dijo un legislador opositor que aún no se reconoce como libertario. Los macristas cara chica no mueven sus fichas. En tiempos en donde reina el individualismo por sobre lo colectivo, la política es un fiel reflejo de ello.

Este jueves por la mañana varios ministros bonaerenses e intendentes peronistas salieron en tándem a pedir que se aprueben el Presupuesto 2025, la Fiscal Impositiva y el endeudamiento. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, fue uno de los primeros en expresarse. “Nuestra provincia tiene que definir su presupuesto, ordenar los impuestos que van a seguir financiando las políticas que votaron y requieren los bonaerenses, y autorizar los créditos que se necesitan para pagar las deudas que dejó la gestión macrista de Vidal. Es un paquete de tres leyes que estoy convencido que se va a poder aprobar completo, construyendo los consensos necesarios antes de fin de año”, escribió.

El intendente de La Plata, Julio Alak, también salió a apoyar al gobernador. “Necesitamos las tres herramientas: presupuesto, endeudamiento y fiscal impositiva, que se presentaron hace más de 40 días”, reclamó.

Su par de Ensenada, Mario Secco también se expresó. “Que no te engañen. Aprobar el presupuesto y la ley fiscal sin aprobar el endeudamiento es un acto vacío e irresponsable. Sin esta herramienta, las finanzas provinciales no podrán sostenerse, y el impacto recaerá directamente sobre la vida de los bonaerenses”, escribió y agregó: “Este es un llamado a la responsabilidad política: los bonaerenses no pueden ser rehenes de disputas partidarias ni de estrategias que buscan desestabilizar a la provincia”.

La Cámpora y las reelecciones

La semana pasada, en medio de las negociaciones entre los intendentes del conurbano y las autoridades de las Cámaras, se reflotó la idea generar el Fondo de Seguridad - herramienta que fue utilizada durante la gestión de María Eugenia Vidal. En Gobernación la respuesta a ese pedido fue un “no” rotundo.

Por otra parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza fue una de las pocas dirigentas que habló luego de la reunión. Consultada en el estacionamiento de la Legislatura, dijo que el pedido de reelecciones “no fue un tema” en el que “haya puesto énfasis ni haya planteado particularmente”. Pero manifestó que “hay que debatirlo” y dijo que “correspondía al Gobernador Axel Kicillof hacer el pedido”. Sin embargo, en Casa de Gobierno también desterraron esa posibilidad. “El Gobernador es el único que no tiene reelección, ¿y va a salir a pedirla por los intendentes?”,remarcaron desde su entorno. Y recordaron que “bastante que se expresó a favor de ello, que lo resuelvan en la Legislatura”.

Finalmente, el cortocuito máximo con La Cámpora fue cuando la intendenta de Quilmes su par de Lanús Julián Álvarez pidieron “un fondo especial” por el puerto Dock Sud; disputa que tienen con su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Meses atrás, lanusense había realizado una presentación judicial en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de Avellaneda para que se realicen peritajes en el puerto de Dock Sud y se evalúe "la real incidencia" en Quilmes y Lanús por el intenso tráfico de camiones que van y vienen a Dock Sud y generan rotura de numerosas calles y daños en cableados, obras hidráulicas y hasta viviendas.

Por esas consecuencias, los alcaldes solicitaron al gobernador un “Fondo Compensatorio” para el arreglo y mantenimiento de esas calles, pero hasta ahora la solicitud no se hizo efectiva. Sobre ello, y sin hacer mención directa al tema, Bianco aclaró que, si bien el presupuesto “está en discusión”, muy distinto es “querer cambiarlo de cuajo e incluir fondos que además la Provincia no tiene”.