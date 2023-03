Simone se suma al operativo clamor: “Axel le dio al gobierno provincial un carácter muy federal”

El ministro de Hábitat bonaerense, Agustín Simone, se sumó al pedido de reelección del gobernador Axel Kicillof. En un mano a mano con El Destape, analizó la situación habitacional en la provincia más poblada del país.

El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Agustín Simone, se sumó al pedido de reelección del gobernador Axel Kicillof y afirmó que “ha sabido darle al gobierno provincial un carácter muy federal”. “Axel es alguien que tiene muy claro qué necesita la provincia para cortar con esta dinámica en donde la provincia tiene cada vez menos recursos. Y eso es algo que no he escuchado en los candidatos de otros partidos”, señaló.

En un mano a mano con El Destape, Simone se sumó al pedido de reelección: “Yo creo que Axel ha hecho un énfasis muy fuerte en la ampliación de derechos para los bonaerenses; un énfasis muy fuerte en la obra pública, en la construcción, y también como un generador muy fuerte de la actividad económica y mano de obra”.

“Somos el gobierno de los 135 municipios y así lo sentimos. Y creo que esto realmente se ve en el territorio. Además es un gobierno que siempre tuvo una idea de crecimiento de la provincia en el inmediato y largo plazo”, detalló. Además, remarcó que “es un gobernador que nos vino hablar del canal de Magdalena, de la explotación de petróleo, que nos habla de tener mejores puertos, de tener mejor salida para para beneficiar a las empresas, y tener mejores condiciones de comercio exterior”.

Por otra parte, Simone analizó la situación habitacional en la provincia más poblada del país. Según información brindada por el ministerio de Hábitat, durante el mes de febrero “llevaban adelante 241 obras, lo que se traduce en 12.137 viviendas en curso”.

Según dijo, el gobierno Nacional “tiene en marcha en la provincia otras 25.607 casas a través de los programas Casa Propia, Reconstruir y Procrear II”. De esta manera “hay un total de 37.744 viviendas en ejecución”.

-¿Cuál es la obra que sí o sí querés hacer o terminar? Esa obra a la que querés dejarle tu sello…

- El barrio Kennedy, en Berazategui. Es un barrio que se está construyendo para relocalizar 300 familias que hoy viven sobre la vera del arroyo y no están en condiciones habitables. Se había empezado en la época de Cristina y cuando vino Vidal lo abandonaron; pero literalmente lo abandonaron. El barrio se destruyó, porque al no cuidar la obra en la provincia de Buenos Aires se fue vandalizando. Y era un barrio que estaba al 80% y pasó a estar al 0%.

Estamos hablando de gente que está esperando que termine su casa, porque vio que la casa se construía, después vio que la casa se paralizó y después vio que la casa se la destruyeron. Y hoy estamos en obra, volvimos como arrancar desde cero con ese barrio. Y te digo más, en mayo vamos a poder entregar la primera tanda.

-¿Les creyó la gente cuando les contaron que iban a hacer el barrio?

-Y al principio no. Hasta fue Axel a hablar con la gente, pero estaban agotados. Y como Axel nos dice ‘no prometamos, hagamos’, bueno dejamos que la gente vea las cosas cuando están hechas. Incluso hay gente que está trabajando en el barrio y que va a vivir ahí. Hoy se respira otro aire, se ve más esperanza. La gente empieza a ver algo más concreto.

-¿Cómo son los actos de entrega de viviendas?

-Nosotros después de cada entrega quedamos rotos, te moviliza muchísimo. Por ejemplo, en San Pedro eran todas familias con chicos con problemas de movilidad y son cosas que te conmueven y te dan mucha alegría. Pero por otro lado sentis una responsabilidad terrible en seguir haciendo casas, porque sabes que no terminaste de resolver el problema, que hay un montón de gente que está en la misma situación y que simplemente no le estás viendo en ese momento.

-¿Podría pensarse una ley o alguna herramienta que indique que, llegado el 50% del proyecto, deba terminarse sin importar el gobierno que esté?

-Todo lo que se hace en el Estado tiene una aprobación presupuestaria, y la prueba el poder legislativo que tiene toda la representación; con lo cual se debería cumplirse sin importar cuál sea el gobierno.

Nosotros nos encargamos de terminar todo lo que el gobierno anterior había parado o lo había empezado y no lo había terminado. No hicimos discriminación. Nosotros no lo hicimos y te lo digo con absoluta seguridad, ni en infraestructura, ni en vivienda, ni en ninguno de los ministerios.

-Pero pasa que cuando hay un cambio de gobierno hay obras que se discontinúan....

-Hoy tenemos un presupuesto anual y uno plurianual, y ese presupuesto debe respetarse. Lamentablemente cuando viene un gobierno como el que nos tocó tener entre el 2016 y 2019 puede destruir todo. Yo creo que no hay ninguna ley que te salve de eso, aunque la hagas. O sea, aunque la hagas, eso está en manos de la gente, no está en manos nuestras. No existe ningún elemento legal que yo pueda tener para asegurar que las casas se van a terminar. La verdad que lo que tiene que haber es que el gobierno que le toque terminar, las termine. Y no es política lo que estoy planteando, es pragmatismo puro.

-¿Qué decirle a esa familia que no tiene acceso a la tierra pero que tal vez sí tenga una posibilidad económica de bancarse una cuota para hacer su vivienda, y hoy hay un vacío para conseguir eso?

-En primer lugar las viviendas nuestras son para todo el mundo. Pero obviamente hay muchas veces que en los barrios hay un porcentaje alto que termina siendo para familias en situaciones de vulnerabilidad. La idea nuestra es que mientras que esto siga continuando a lo largo del tiempo, cada vez va a haber menos gente en situación de vulnerabilidad, porque esas situaciones se van a ir resolviendo. Entonces esto tendría que ser gradual y en algún momento el Instituto de la Vivienda tendría que hacer viviendas para cualquier trabajador y ese es el objetivo último nuestro.

Yo creo que igual hay que avanzar con otros esquemas sobre todo el sector bancario. Puntualmente nosotros venimos trabajando con nación en lo que se Procrear. Creo que hay que plantear un fuerte desarrollo para los próximos cuatro años y ahí sí, te digo, es algo que tiene que estar pensado para para un próximo mandato. Y ahí sí avanzar con líneas apuntadas sobre todo a clase media, que es gente que puede acceder a un préstamo hipotecario. La idea nuestra es complementar la construcción de viviendas y alcanzar un sector más amplio con un esquema de préstamos hipotecarios.