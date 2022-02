Pese a haberse ido del kirchnerismo, Berni seguirá como ministro de Seguridad de PBA

Tras la salida de Sergio Berni del kirchnersimo, desde Casa de Gobierno confirmaron que el dirigente continuará a cargo del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, Sergio Berni afirmó que se “fue del kirchnerismo, me fui de ese espacio político”. A pesar de ello, ratifico que “Cristina Kirchner es la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza”. Además explicó que “decidió tomar otro camino” y agregó: “Llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino”.

Tras las rimbombantes declaraciones, desde Casa de Gobierno confirmaron a El Destape que el dirigente continuará a cargo del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Claro que sigue en su cargo”, afirmaron a este medio desde el entorno del gobernador Axel Kicillof.

Respecto de los dichos del dirigente, desde gobernación se desmarcaron: “Berni se hará cargo de sus definiciones”, e hicieron especial hincapié en que “es un tema de él”. “No podemos estar respondiendo por Berni cada vez que habla”, sentenciaron. De esta manera, y con las cartas echadas, desde la gestión de Axel Kicillof seguirán de cerca las repercusiones de la jugada política del dirigente, así como también su gestión a cargo de Seguridad.

Un dato no menor es que la decisión de Sergio Berni de irse del kirchnerismo no se la comunicó a Axel Kicillof previamente. “No charlaron de antemano”, confesaron desde la residencia en La Plata.

En tanto el ministro de Seguridad provincial, cuando anunció su distanciamiento también destacó el rol del Gobernador: “Me dio una responsabilidad que es velar por la seguridad de los bonaerenses y, en eso, tengo que ser fiel a lo que me comprometí”, dijo. Además manifestó: “Si me tengo que pelear con quien me tengo que pelear lo hago, yo no especulo”.