Sergio Berni: "Me fui del kirchnerismo"

El funcionario bonaerense aseguró que "decidió tomar otro camino" aunque no reveló cuál será su futuro político. También, añadió que no dejará de ser ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sorprendió con una frase sobre su actualidad política. En una entrevista aseguró: "Me fui del kirchnerismo, de ese espacio político". Aunque agregó que cree que Cristina Kirchner "es la única dirigente que tiene un modelo de país en la cabeza".

El funcionario provincial aseguró que "decidió tomar otro camino" aunque no reveló cuál será su futuro político. En este mismo sentido, añadió que se va pero lo hace con "dolor, tristeza y respeto por la figura de Cristina Kirchner" a la cual nunca lo van "a encontrar criticándola". En este punto, en declaraciones a El Trece, Berni añadió que "llegó el momento de cortar el cordón umbilical y tomar otro camino".

Por otro lado, en el momento de confirmar su distanciamiento del kirchnerismo, Berni también restó importancia a lo que puede pasar sobre su continuidad en el cargo. En este punto, añadió que Axel Kicillof “le dio una responsabilidad, que es velar por la seguridad de los bonaerenses y, en eso, tengo ser fiel a lo que me comprometí; si me tengo que pelear con quien me tengo que pelear, yo no especulo”.

Más allá de esa situación con respecto a su futuro político, Berni agregó que alejarse del kirchnerismo fue "una decisión mía" y, entre los argumentos, esgrimió que decidió apartarse de un espacio político. "Lo quiero quiero, respeto, pertenecí durante 33 años, le di más de la mitad de mi vida. Uno a veces toma decisiones".

En este punto, también sumó cuál fue su elección en 2019 y en 2021: "En la última elección y voté al peronismo. Es una decisión personal de uno, que estuvo 33 años en el mismo espacio y está integrado por gente que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Esos frentes a mí nunca me representaron. Cuando se armó el frente no estuve de acuerdo, pero tampoco era el dueño de la verdad".

Por último, reveló que desde hace un largo tiempo "no tiene contacto" con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "La última vez que hablé habrá sido hace un año", dijo respecto del mandatario.