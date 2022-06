PBA: “Se batió un récord histórico de exportaciones” en 2021

El ministro de Hacienda, Pablo López, dio a conocer el anuario 2021 de “exportaciones de la provincia de Buenos Aires” y afirmó que el año pasado se “batió un récord histórico de exportaciones”. En ese sentido, las ventas externas totalizaron los US$ 28.023 millones.

El funcionario destacó a través de su cuenta de Twitter que “las ventas externas en 2021 totalizaron los US$ 28.023 millones, registrando un crecimiento interanual de 44,3%”. “En 2021 se constituyó como el año de mayor nivel de exportaciones desde que se tiene registro en la Provincia”, continuó López, quien detalló que las exportaciones de materias primas totalizaron US$ 8.504 millones, “con un crecimiento del 43% interanual”, y las manufacturas sumaron US$ 19.518 millones, “con un aumento de 44%”.

Para López las manufacturas “tuvieron su mejor performance desde 2012” y las materias primas registraron “un récord desde el comienzo de la serie en 2010”. Además destacó que en 2021 la provincia de Buenos Aires “representó el 36% de las exportaciones nacionales, dos puntos por encima del promedio de los últimos 10 años”.

El titular de hacienda indicó que “las ventas de material de transporte terrestre (automóviles, transporte de pasajeros) en los últimos 10 años representaron el 71% del total nacional”. En tanto sostuvo que “la recuperación de la industria automotriz en 2021 permitió que la participación bonaerense ascendiera al 76%”, y aclaró que “si bien es cierto que parte del crecimiento se explica por la dinámica alcista en los precios internacionales, el volumen exportado también mostró niveles altos”.

A modo de ejemplo en 2021 “la Provincia exportó 5 millones de toneladas adicionales en comparación a 2020”, y agregó que “el 28,3% de las exportaciones tuvo como destino el Mercosur, lo que representó un crecimiento interanual del 48,5%”. Por su parte, López indicó que, según detalla el informe de la Dirección Provincial de Estadística, “Brasil se consolida como el principal socio comercial con ventas por US$ 6.367 millones y le siguen los envíos a la Unión Europa por US$ 2.479 millones”.

Finalmente el ministro planteó que "el desempeño exportador durante el 2021 es otra clara muestra de la potencia productiva bonaerense y su incidencia en la sostenibilidad externa nacional", y afirmó que "el país necesita una Provincia fuerte para crecer y desarrollarse de forma sostenible".