En la conferencia de prensa que realiza el gobierno bonaerense, en donde se analiza la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detalló que “las aperturas que ya hicimos en el AMBA que son que el personal auxiliar pueda volver a trabajar en casas particulares, la apertura de restaurantes y bares al aire libre, los gimnasios al aire libre, las obras y construcción en parques industriales y multifamiliares, las salidas recreativas y encuentros de hasta una hora en grupos de hasta 10 personas al aire libre de niños, niñas y adolescentes, podrán realizarse en Bahía Blanca, Pila Roque Pérez, San Nicolás y General Pueyrredón”.

A partir del martes 3 de noviembre, sólo en el AMBA, abrirán “los shoppings para que funcionen los locales comerciales, no funcionarán los patios de comidas ni las salas de entretenimiento”. Además, el funcionario explicó que “preferentemente deberán tener ventilación natural, que es una característica propia de las mayoría de los centros comerciales y shoppings de la provincia de Buenos Aires”.

Otra de las aperturas serán los “ensayos y asistencia de artistas a sus estudios, la posibilidad de dictar talleres de hasta 10 personas en establecimiento culturales, y vamos a habilitar, siempre en obras iniciadas, que sean obras de infraestructura, arquitectura y de gran tamaño”. Sobre esta última actividad Bianco manifestó que hace meses vienen trabajando en conjunto con la “Cámara Argentina de Comercio y la UOCRA” para realizar seguimiento de la actividad.

Además las “se podrán realizar actividades deportivas colectivas de hasta 10 personas al aire libre sin contacto. Esto no significa que se puedan hacer partidos de fútbol, ni de vóley, ni ningún deporte de roce. Serán entrenamientos como bicicleteadas y otras actividades similares”.

Consultado por El Destape, sobre la posibilidad que los distritos del AMBA que actualmente forman parte del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) pasen al formato de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), Bianco afirmó: “Siempre es una posibilidad, nosotros dijimos que vamos a permitir actividades en la medida que vayan consolidándose la caída de los casos. Hemos tenido una baja del 60% de lo que fue el pico durante las últimas nueve semanas consecutivas”.

Sin embargo, por el momento, “no lo veo operativamente necesario pero no deja de ser una posibilidad. Estamos en 2.000 casos diarios promedio semanal, no es que está todo terminado, hay muchos casos en el AMBA y hay que seguir cuidándose. Esta semana vamos a tener videoconferencias con los asesores y asesoras, con el equipo de salud y los intendentes. Y además, y sobre la base de las reuniones que tenga el Gobernador con el Presidente y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma, nosotros seguimos estableciendo que AMBA y CABA son un espacio sanitario único”.