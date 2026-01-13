El ministro Gabriel Katopodis encabezó una reunión de trabajo por el avance del Plan Maestro del río Salado.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó con la licitación de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra estratégica que apunta a dar una solución estructural a los problemas históricos de inundaciones y sequías en el centro y norte bonaerense.

Se trata de una intervención de gran escala que impacta sobre 59 municipios y beneficia a una población superior a 1,5 millones de personas. Además de su dimensión hídrica, el plan tiene un fuerte impacto en la planificación territorial y el fortalecimiento del desarrollo productivo de la región.

El río Salado atraviesa más de la mitad del territorio bonaerense y es eje de una obra hidráulica histórica.

Una obra hidráulica clave para la Provincia

El Plan Maestro del río Salado es considerado la política pública hidráulica más importante de la Provincia de Buenos Aires. Su objetivo central es ampliar la capacidad del cauce del río para mejorar el escurrimiento del agua ante crecidas, reducir el riesgo de inundaciones y recuperar tierras productivas que históricamente resultaron afectadas.

Las obras incluyen tareas de dragado, ensanche y profundización del cauce, junto con la construcción de recintos laterales que permiten absorber los excesos hídricos. De esta manera, se favorece un uso más eficiente del suelo y se protege la infraestructura rural y urbana.

El tramo final del Plan Maestro

El tramo V corresponde al segmento final del Plan Maestro y se extiende a lo largo de 95,38 kilómetros, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho. La traza atraviesa los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín.

El proyecto contempla la intervención de 10 puentes —ocho carreteros y dos ferroviarios— y la obra de cierre de la laguna de Rocha. En conjunto, permitirá recuperar alrededor de 400 mil hectáreas productivas, con una gestión ambiental integral orientada a la conservación de los humedales de la zona.

La apertura de sobres está prevista para el 26 de febrero y el plazo estimado de ejecución es de 730 días corridos, con inicio proyectado para el último trimestre de 2026.

La Provincia de Buenos Aires inició la licitación del tramo final del Plan Maestro Integral del río Salado.

Inversión y financiamiento

La inversión total estimada asciende a 138 millones de dólares y cuenta con financiamiento mixto, que combina un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversiones y aportes del Tesoro Provincial. El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica.

El Plan Maestro Integral del río Salado abarca en total 531 kilómetros y comprende una superficie de 170 mil kilómetros cuadrados, lo que representa más de la mitad del territorio bonaerense. Mientras los tramos I, II y III ya se encuentran finalizados, esta licitación busca completar la última etapa pendiente de una obra pensada como política de Estado.