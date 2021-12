La furiosa reacción de Mario Secco por la carta Macri contra el Gobierno

El intendente de Ensenada demostró su enojo e insultó al exPresidente. Aseguró que debería “mandarse a guardar hasta que un juez lo encarcele por todo el espionaje que hizo”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, llamó al expresidente Mauricio Macri “chanta”, “mentiroso” e “hijo de puta”. El jefe comunal, consultado respecto de la carta que publicó el ex Jefe de Estado en donde se quejó de la gestión de Alberto Fernández, dijo: “Mauricio Macri es un hijo de puta” y que “lo mejor que podía hacer era guardarse hasta que un juez lo mande en cana”.

“¿Quién es Mauricio Macri? Un chanta y un mentiroso; con todas las letras”, remarcó en diálogo con AM 750 y agregó: “Fundió el país. Tiene funcionarios que son prófugos como Pepín Simon e hizo desastres con el espionaje ilegal; y la Justicia sigue operando a favor”. E indicó: “Solamente en Argentina puede haber una justicia que sea tan mamarracho como esto y que favorezca tanto a un gobierno liberal y sanguinario”.

Indignado, el intendente de Ensenada manifestó que Macri debería “mandarse a guardar hasta que un juez lo encarcele por todo el espionaje que hizo” y “por mandar a un montón de dirigentes presos”. Asimismo, afirmó: “La derecha de Macri es la de Elisa Carrió y Patricia Bullrich. Más que discutir un país, saquearon un país, endeudaron a nuestros hijos, es un flor de hijo de puta”.

Por otro lado, criticó a la oposición por no votar a favor del Presupuesto 2022 y dejar al Gobierno sin la ley de leyes. “Estos tipos van a hacer todo lo posible para que a Alberto le vaya pésimo. Son los que hacen cualquier cosa con la Justicia”, consideró y advirtió que el peronismo tiene que “revertir la comunicación” e ir “contra el monopolio de la comunicación, el monopolio económico y el monopolio judicial”.

En ese sentido destacó que “nuestro poderío es la militancia, es la conciencia ideológica y partidaria, y hay que luchar. Una herramienta buena es la comunicación por internet que se está usando mucho y estamos siendo cada vez más capaces”.

Re re elección de intendentes

Consultado sobre la Ley 14.836 que establece que los los y las intendentes podrán tener sólo dos mandatos consecutivos, el jefe comunal de Ensenada advirtió que “no se puede estar de acuerdo con limitar los mandatos, más si lo estoy ejerciendo, como esmi caso que voy por el quinto mandato”. “El limitador es el pueblo argentino. No hay algo más sagrado y democrático que las urnas. Las urnas son las que le dijeron no a Macri y a Vidal para ser reelectos. ¿Hay algo más democrático y hermoso que las urnas?”, explicó.

Además agregó que “las urnas son las soberanas, no un diputado diciendo que un intendente puede ser reelecto dos veces y nada más, ¿quiénes son? Yo cumplo 5 mandatos y no quiero ser reelecto, me quiero ir bien y retirarme por la puerta grande”.

Finalmente, Secco se quejó de que la Ley se haya votado en 2017 y que tomara como primer mandato el que comenzó en 2015. “Es inconstitucional cien por cien”, dijo y explicó “la Constitución dice claramente que no se pueden aceptar leyes que tomen para atrás”.