La comunidad educativa defiende los libros difundidos por la provincia de Buenos Aires en escuelas

Tras la polémica que generó la oposición bonaerense y la crítica de la vicepresidenta Victoria Villarruel por el contenido de algunos libros que forman parte del programa "Identidades Bonaerenses", desde la comunidad educativa se está juntando firmas "en derecho a la lectura", y en defensa de la misma.

La colección de libros “Identidades Bonaerenses” fue realizada por la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Alberto Sileoni, y tiene como objetivo "concretar la entrega de los textos en 2.350 escuelas secundarias, 443 técnicas, 195 institutos de formación docente y técnica, 600 bibliotecas municipales y populares, 135 centros de investigación e información educativa, 517 escuelas y centros secundarios de adultos y 99 instituciones en contexto de encierro".

La vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo eco del contenido y a través de redes sociales los definió como “degradantes e inmorales”. En un claro mensaje teledirigido a Kicillof, exigió: "¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños!".

Según detallaron desde el organismo, se busca "destacar el valor de la lectura como herramienta clave de inclusión y resaltó la tarea de las bibliotecarias y bibliotecarios de la Provincia". Asimismo, indicaron: "Es la primera vez que la Provincia hace una adquisición tan importante de libros que se repartirán en escuelas de todo el territorio bonaerense. Esta gestión es el resultado de una propuesta educativa que contribuye a la construcción de la identidad, garantizando el derecho a una educación con acceso a los libros y la lectura".

A través de un comunicado realizado por la comunidad educativa se desprende que “la colección Identidades Bonaerenses reúne un conjunto de libros de narrativa, poesía, novela gráfica, teatro, ensayo y comunicación de la ciencia que recuperan la pregunta por la identidad, el territorio y sus voces para poner en el centro de la escena la diversidad de voces, imágenes, temáticas, problemas, condiciones de vida, que atraviesan a la Provincia de Buenos Aires desde la perspectiva de quienes la narraron, la investigaron, la evocaron y la imaginaron”.

Vale remarcar que el programa “Identidades Bonaerenses” se anunció en septiembre de 2023, pero hasta el día de hoy continúa la distribución de los ejemplares en las secundarias de toda la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, los 100 libros que propone el programa “incluyen tanto títulos clásicos de la literatura nacional como otros absolutamente novedosos de autores jóvenes, no prescribe la lectura ni obliga a leer los libros canónicos, sino que estimula el entusiasmo a partir de la exploración y el descubrimiento de diferentes posibilidades”.

“La identidad lectora no es, no puede ser, una obligación impuesta, sino una construcción personal que se moldea en función de los intereses, gustos, experiencias y deseos de cada estudiante. El derecho a elegir qué leer, y por lo tanto qué no leer, es irrenunciable”, señala el comunicado. Además se detalla que el programa está compuesto de una “colección compleja, humana, que no niega las contradicciones ni las oscuridades y que refleja nuestras identidades desde una mirada no idealizada, intentando alejarnos de la representación estereotipada del ser bonaerense”.

“Para que un libro llegue a ser un libro tiene que encontrar editores que apuesten a su valor, lo defiendan, lo produzcan y lo den a conocer. Después, un libro tiene que encontrar sus lectores y para eso, tiene que lograr tener esa capacidad de contacto que provoque el deseo de lectura. Son los lectores los que construyen los libros, su horizonte de recepción, su legitimación. Los lectores definen qué es y qué no es literatura en determinado momento de la historia. Son, en definitiva, los lectores quienes reconocen a la literatura como literatura”, remarcaron.

“Cada libro es un misterio que encierra su propio itinerario de lectura. Esperamos que los que forman la colección Identidades Bonaerenses potencien los abrazos, las posturas solidarias, los valores humanos y la preocupación por la alteridad, actitudes que, con frecuencia, extrañamos por su ausencia. Hay libros para todas las edades del nivel medio, y cada nivel puede encontrar títulos que ayuden a potenciar la lectura, porque entendemos que leer, pensar, imaginar y debatir es el camino para construir una sociedad más inclusiva y diversa”. “Leer es leernos y es leer la realidad que nos rodea: leer es siempre espejo, en tanto nos invita a identificarnos con aquello que en las lecturas nos refleja, pero también es ventana para descubrir el mundo exterior, lo que nos diferencia, lo que hay de distinto a nosotras y nosotros en otras personas, geografías, sociedades, comunidades, latitudes y paisajes, sean reales o simbólicos”, cerraron.

De esta manera invitan a las argentinas y argentinos a leer los títulos que forman la colección para descubrir voces diversas, como son diversas las vidas y nuestras realidades. “Porque es en esa tensión entre la similitud y la diferencia, en ese conocer lo desconocido y reconocer lo propio, donde anida la posibilidad de construcción de nuestra identidad”. Para sumar tu firma ingresar al siguiente link.