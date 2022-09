Kicillof suma aliados radicales: un intendente opositor criticó al PRO y a Bullrich por los discursos de odio

El intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, cuestionó a la presidenta del PRO por no repudiar el atentado contra Cristina Kirchner: "La presidenta de uno de los partidos más significativos de la oposición tendría que tener reparos".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó un aliado dentro del radicalismo, en medio de la escalada de discursos violentos en la oposición y la ausencia de repudio de algunos dirigentes al intento de atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. El intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, criticó al PRO y a Patricia Bullrich por su discurso de odio que recrudeció tras el ataque de una semana atrás.

"Me parece que la presidenta de uno de los partidos más significativos de la oposición tendría que tener ciertos reparos en hacer ciertas declaraciones", dijo Peluso en referencia a Patricia Bullrich y reconoció: "No podemos estar agrediéndonos por el solo hecho de pensar distinto, eso no lleva a ningún lado". El jefe comunal radical también apuntó al discurso de algunos medios de comunicación y manifestó que "más allá que lo dicen los medios de comunicación hay una realidad distinta en la Argentina, y de eso nos tenemos que ocupar".

Este jueves por la mañana, el gobernador Kicillof inauguró un nuevo edificio escolar para el JIRIMM 1, la Escuela Primaria 35 y la Secundaria 9, en Magdalena. Allí, el intendente radical, Gonzalo Peluso acompañó el acto, repudió el atentado contra Cristina Kirchner y se mostró cercano al mandatario provincial.

"Yo nunca fui antikirchnesirsta, y cada vez que tengo hacer una crítica a la Provincia sé los canales por donde los tengo que hacer, no estamos para agregar nafta al fuego como se dicen comúnmente", marcó Peluso. Además, dijo:"Siempre tratamos de dar un mensaje constructivo y conciliador". Asimismo, comentó: "Yo miro mucho los canales de noticias y son preocupantes las declaraciones de un comunicador que está llegando a miles de hogares; yo hablo con mis hijos que son adolescentes y les gusta la política y tenés que estar alerta para que no repitan barbaridades".

Este viernes por la tarde y en el distrito de Balcarce, los intendentes que forman parte del Foro de Juntos volverán a reunirse. Peluso, quien asistirá como uno de los dirigentes del radicalismo, reconoció que el partido centenario "irá con agenda propia". En relación al atentado a la vicepresidenta, Peluso se sinceró y dijo que, para él "hubo un quiebre a partir del 1º de septiembre, y esa va a ser nuestra posición en el Foro de intendentes de Juntos". En la misma línea, recordó: "Nosotros no tenemos un pasado livianito, y eso nos tiene que preocupar, alertar".

El radical fue muy crítico con la postura ambigua del macrismo respecto del intento de magnicidio: "Entre las cosas que estamos planteando es que el Foro de Juntos tome una declaración política de lo ocurrido, porque el hecho es muy preocupante". "Muchos por prudencia no lo han dicho, pero muy pocos argentinos se dimensionan lo que hubiera pasado si a ese argentino le funcionaba la pistola. No dimensionan cuando hacen declaraciones en las cuales no estamos de acuerdo", agregó.

Finalmente remarcó que "nosotros tenemos legisladores en la Legislatura que seguirán trabajando en sintonía. Porque cuando el Gobernador lleva el presupuesto, ahí hay muchos recursos que a los intendentes nos cambian o no la gestión. Haber sacado el último presupuesto es un ejemplo de acuerdo político, lo mismo cuando fue nombrado Federico Thea en el Tribunal de Cuentas. En la Provincia hay otra convivencia".