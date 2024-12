Cómo activar el modo "no molestar" para que no me lleguen notificaciones El paso a paso de cómo activar el modo "no molestar" para que no te lleguen notificaciones. La mejor forma de hacerlo.

04 de diciembre, 2024 | 11.56 Cómo activar el modo "no molestar" para que no me lleguen notificaciones. WhatsApp es de gran ayuda a la hora de comunicarnos, pero al final del día también puede resultar un tanto molesto si lo que se quiere es descansar luego de una jornada agotadora. Las notificaciones de chats tanto individuales como grupales después de una cierta hora, o por ejemplo durante las vacaciones de verano que están próximas, pueden significar una molestia. Por suerte, en los dispositivos móviles está disponible una función que te permite silenciar aquellas alarmas. A continuación, te contamos en detalle cómo hacer para activar el modo "no molestar" para que no te lleguen notificaciones de WhatsApp. Cómo activar el modo "no molestar" para que no te lleguen notificaciones Si bien WhatsApp tiene dentro de la propia app una función para silenciar notificaciones, existe una forma más sencilla de hacerlo y que además te permitirá no tener la alarma de actividad en otras aplicaciones, como Instagram. Lo único que vas a tener que hacer es activar el modo "no molestar" de tu dispositivo. A continuación te contamos como: Existen formas para silenciar las notificaciones de WhatsApp. Modo "no molestar" en Android Accedé a los ajustes: Buscá el icono de "Ajustes" en tu pantalla de inicio o en el menú de aplicaciones. Buscá "Sonidos y vibración" o "Notificaciones": Dentro de los ajustes, buscá una sección relacionada con los sonidos o las notificaciones. Activá "No molestar": Una vez dentro de la sección correspondiente, encontrarás la opción "No molestar". Típicamente, verás un interruptor que puedes deslizar para activarlo. Modo "no molestar" en iOS Abrí los ajustes: Tocá el icono de "Ajustes" en tu pantalla de inicio. Buscá "No molestar": Desplazate hacia abajo hasta encontrar la opción "No molestar". Activalo: Simplemente activá el interruptor para poner en marcha el modo. MÁS INFO Whatsapp Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp para el 2025: las novedades Cómo activar el modo "no molestar" en WhatsApp Ahora bien, si lo que buscás es activar el modo "no molestar" directamente en WhatsApp, los pasos a seguir son otros. Pero no te preocupes, porque a continuación te los compartimos de manera detallada: Abre el chat que querés silenciar: Entrá en la conversación que querés silenciar, ya sea un chat grupal o individual. Tocá el nombre del contacto o grupo: Esto te llevará a la información del chat. Seleccioná "Silenciar": Buscá la opción "Silenciar" y pulsala. Elegí el tiempo: Te dará opciones para silenciar las notificaciones por un tiempo determinado (8 horas, 1 semana, etc.) o para siempre. Asimismo, aunque no haya una opción dentro de la app para silenciar todas las notificaciones, si cerrás tu sesión las mismas ya no te molestarán. Luego simplemente vas a tener que volver a iniciar sesión con tu número de teléfono o correo electrónico asociado. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN