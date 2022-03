Kicillof: “Sin Estado no habría sistema penitenciario y sin política no habría ampliación y mejora”

El Gobernador Axel Kicillof encabezó en La Plata la inauguración del nuevo edificio de la escuela del Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que permitirá pasar de 320 estudiantes que cursaron en 2019 a 1.800 cadetes.

Axel Kicillof encabezó la inauguración del nuevo edificio de la escuela del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en La Plata. La nueva obra permitirá pasar de 320 estudiantes que cursaron en 2019 a 1.800 cadetes. “Sin Estado no habría sistema penitenciario y sin política no habría ampliación y mejora”, afirmó el Gobernador y agregó: “No vinimos a esconder los problemas, sino a dar soluciones estructurales”.

“Esta es la primera ampliación de la Escuela de Cadetes después de 50 años y es producto de la voluntad política de establecer como una prioridad la transformación del Sistema Penitenciario Bonaerense”, señaló Kicillof. “Las y los oficiales tienen una responsabilidad muy grande y deben contar con la infraestructura, la formación y el equipamiento adecuado para llevarla adelante”, enfatizó.

También se presentaron las obras de refacción del edificio histórico del instituto y 328 nuevas plazas en las alcaidías Pettinato y Departamental Florencio Varela. Del acto participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la directora general de Institutos de Formación y Capacitación, María Luján Arbe.

El nuevo edificio de dos plantas demandó una inversión de $103 millones, y contiene 13 aulas que tienen capacidad para 30 estudiantes cada una, lo que permitirá que en el inicio del ciclo lectivo pasar de los 320 estudiantes que cursaron en 2019 a 1.800. Además, en la sede histórica se ampliaron el comedor y la cocina, se acondicionaron los dormitorios y se repararon los techos de las áreas administrativa, pedagógica y de depósitos.

“Cuando asumimos nos dedicamos no solo a resolver los problemas de la coyuntura, sino a abordar los problemas de fondo que se habían originado por la superpoblación carcelaria”, afirmó el gobernador, al tiempo que valoró que “comenzamos una ampliación sustancial del sistema porque el castigo para quienes delinquen tiene que ser la privación de la libertad, pero en condiciones dignas y de inclusión”.

En ese sentido, Alak remarcó: “Con este plan de infraestructura ya hemos inaugurado 2.400 plazas y prevemos la construcción de un total de 12 mil en cuatro años, el 50% de todas las plazas que se construyeron en los 200 años de existencia de nuestra provincia”.

“Hoy estamos incrementando el ingreso y el posterior egreso de oficiales que prestarán servicio en las cinco nuevas unidades penitenciarias y las próximas alcaidías departamentales. Este es un instituto con excelencia académica y 67 años de trayectoria, en el que sus estudiantes asumen no solo la responsabilidad de su capacitación, sino también la de garantizar la formación educativa y laboral de las personas privadas de su libertad con el objetivo de evitar la reincidencia”, destacó.

En la alcaidía Pettinato de La Plata, con una inversión de $279 millones, sumaron 136 plazas y alcanzaron un total de 400. En la Departamental de Florencio Varela se invirtieron $364 millones para incorporar 192 plazas y elevar su capacidad hasta las 320. En ambos casos, cuentan en cada módulo con salón de usos múltiples, guardias externa e interna, patio interno, cocina y hospital penitenciario.

Estuvieron presentes la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la legisladora provincial Lucía Iañez; y el diputado bonaerense Juan Malpeli. También participaron los subsecretarios de Política Penitenciaria, José González Hueso, y de Políticas Penitenciarias de Inclusión, Diego Rao; el jefe del SPB, Xavier Areses; el subjefe, Juan Carlos Vaccaro; y el director de la Escuela de Cadetes, Antonio Mogica.