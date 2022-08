Kicillof le respondió a los intendentes de Cambiemos: "Al peronismo no le daban ni agua"

El gobernador bonaerense salió a responderle a los intendentes de Cambiemos, quienes firmaron un escrito en el que aseguraban que había habido "asistencia financiera discrecional" en relación a la repartija de fondos nacionales. "Al peronismo no le daban ni agua", fue la respuesta del mandatario.

Días atrás, los intendentes de Cambiemos hicieron público un escrito en el que afirmaban que había habido "asistencia financiera discrecional" en relación a la repartija de fondos nacionales. El 21 de julio pasado los jefes comunales del PRO se reunieron con el Gobernador y le pidieron, entre otros aspectos, una actualización del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) debido a la inflación. Según detallaron en el escrito, "reclamamos equidad en el reparto de los recursos y las obras, y un verdadero trabajo en equipo con todos los municipios, independientemente del color político de su intendentes".

Fuentes gubernamentales detallaron a El Destape que se trataba de un mero "oportunismo político". A modo de ejemplo, recordaron que en las últimas dos semanas "en La Plata se inauguró un jardín y un barrio del servicio penitenciario en el barrio Olmos". "En los actos estuvo el intendente de La Plata, Julio Garro", afirmaron y agregaron: "¿De qué paralización de obras hablan? Es insólito".

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante el acto que se realizó en Ensenada el martes por la mañana, Axel Kicillof, le recordó a la oposición qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal: "Al peronismo no le daban ni agua". Desde el distrito gobernador por el hipekirchnerista Mario Secco, el mandatario realizó un repaso de las políticas implementadas por la gestión anterior: "Lo digo con convicción; cuando eran gobierno a los intendentes opositores no les daban ni agua. No es que no le daban obras, no les daban absolutamente nada y además armaban causas con falsas denuncias para tratar de debilitarlos".

"Al gobierno anterior, si algo no le faltó fue plata, pero no compró ni una camioneta sino que gastó ese dinero en timba financiera", razonó. En relación al sistema educativo, ya que el acto se basaba en entregar vehículos 0km a establecimientos de educación especial, el Gobernador dijo: "Ellos cerraban escuelas, nosotros abrimos escuelas y seguimos invirtiendo. Falta un montón, pero eso no nos quita la obligación de ir recorriendo el camino de la recuperación, del reconocimiento y de la justicia social".

Además cuestionó a quienes se refieren a los "costos" que implican para el Estado ese tipo de inversiones: "Si uno se pone con la calculadora y mirada fría, termina como el gobierno anterior; tachando renglones de los que no considera imprescindibles".