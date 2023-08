Kicillof habló de los saqueos: "Se encontraron vínculos políticos"

El gobernador bonaerense afirmó que los supuestos saqueos en la provincia “fueron organizados y orquestados”, y deslizó la idea de que desde la oposición hayan “incentivado” lo ocurrido. “Lo que no pasa en las urnas no lo pueden hacer por este tipo”, sentenció.

El gobernador Axel Kicillof alertó que los intentos de saqueos en comercios y supermercados “fueron hechos organizados y orquestados”. En diálogo con El Destape Radio además denunció que "hubo una campaña y preparación de los hechos. Hubo falsas denuncias que circularon por redes de cosas que no estaban ocurriendo".

“Quedó bien en claro que fue una maniobra en redes y fue armada. No es por acá, tienen que cortarla. Lo que no pasa en las urnas no lo pueden hacer por este tipo”, respondió el mandatario. Para el gobernador bonaerense, dirigentes políticos "incitaron desde redes sociales" esos episodios y puso de relieve que "se debe actuar con responsabilidad, no difundir cosas que no son reales".

"Fueron robos de grupos pero no tuvieron ni la naturaleza de masivos ni generalizados. No vienen de trabajadores, esto no pasa. Es al contrario. Hasta altas horas de la madrugada del martes y miércoles se trabajó en conjunto con los intendentes y las fuerzas de seguridad. “Ayer hubo allanamientos vinculados a las campañas de redes sociales en varios municipios”, agregó. “En algunos casos se encontraron antecedentes. Se hicieron muchos allanamientos por las denuncias en redes y la Justicia está actuando”, reflejó. “Hubo dirigentes políticos que también dijeron que estaban pasando cosas que no estaban pasando”, puntualizó.

De esta manera, contó que hasta el momento hay 94 detenidos, que están "en manos de la justicia" dijo el dirigente. Axel Kicillof estuvo todo el martes reunido con intendentes del conurbano y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en Puente 12, La Matanza. En ese sentido señaló que “se empiezan a producir algunos intentos de robo, robos en banda, grupos que intenta entrar a alguno comercios y lo logran en algunos casos; por eso desde la tarde del martes empezamos a actuar con helicópteros y todo un protocolo y diferentes cuerpos de las fuerzas de seguridad y fuerzas federales, y se evitaron la inmensa mayoría de estos intentos”.

Axel Kicillof en Puente 12, La Matanza

Desde Puente 12 el martes al mediodía, Kicillof informó que "más de 5 mil efectivos participaron de los operativos que terminaron con más de 90 detenidos que se encuentran a disposición de la Justicia". "Hemos proporcionado todos los elementos que reunimos, tanto sobre los delitos en comercios, resistencia a la autoridad y las instigaciones asociadas al ciberdelito", precisó.

El gobernador explicó que todo ocurrió “el fin de semana en algunas provincias” del país. “Hubo muchísima agitación en redes”, detalló el dirigente y agregó que “hasta el propio gobernador de Mendoza llamó a la paz, a la tranquilidad y a evitar la discusión de falsas noticias y alarmas que no son”. En ese sentido, el dirígete manifestó que durante el martes, “estábamos reunidos con intendentes del conurbano, me llegan alertas, consulto y los intendentes me dicen que no estaba pasando eso”.

“Hubo mucho movimiento en las redes, mucha noticias fake, muchas llamadas al 911 de rumores y nada de eso se produjo”, dijo. Finalmente, dijo que el martes “estuve recorriendo Moreno y Escobar, analizando cómo se produjeron los hechos, y cómo se actuó”.