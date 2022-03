Kicillof, con Ferraresi y el intendente: se viene un plan de obras en Avellaneda

Los funcionarios se refirieron a las obras de pavimentación y desagües que se llevaron a cabo a partir del Fondo de Infraestructura Municipal y el proyecto para el acceso al mercado frutihortícola ubicado en el Acceso Sudeste.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó hoy en la Casa de Gobierno junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y al intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobroff, "los avances en materia de acceso a la vivienda" y la articulación interjurisdiccional de los programas que se ejecutan en ese distrito.

Según la Gobernación, los funcionarios se refirieron "a las obras de pavimentación y desagües que se llevaron a cabo a partir del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el proyecto para el acceso al mercado frutihortícola ubicado en el Acceso Sudeste".

Además, evaluaron "el impacto del programa Escuelas a la Obra cuyos resultados indican que ya se finalizaron 87 obras para mejorar las instalaciones de establecimientos educativos, al tiempo que cuenta con 17 en ejecución y 7 en proceso de licitación".

Los funcionarios remarcaron también las políticas tendientes a apuntalar "la reactivación económica". En ese sentido, el Banco Provincia brindó asistencia a micros, pequeñas y medianas empresas y emprendedores de Avellaneda por 6.241 millones de pesos.

Por último, los funcionarios repasaron los resultados del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad, que producto de la articulación entre la Nación y la Provincia ya facilitó la entrega de 71 patrulleros y la incorporación de 1.560 efectivos en la ciudad de Avellaneda.

El mensaje de Kicillof por la interna en el Frente de Todos

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer acompañó a Hebe de Bonafini en la sede de Madres de Plaza de Mayo y dio un fuerte discurso en el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia: "No llegamos al gobierno en 2019 para no molestar: hay que dar todas las peleas".

Junto a la presidenta de ese organismo de Derechos Humanos, Kicillof expresó: "Fíjense, esa memoria crítica, esto de cuál es la frontera de lo posible, eso de no vender la palabra, es exactamente un solo mensaje. Estamos hoy acá en este 24 para empujar la frontera de lo que nos dicen que se puede e ir más allá y hoy que estamos en otra crisis por una guerra en Europa hay que pensar en los nuestros".

El acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia se llevó a cabo en la puerta de la sede que las Madres tienen en el barrio del Congreso, a apenas 200 metros del parlamento argentino. Allí donde Cristina Kirchner estuvo presente hace dos días junto a ella. El mandatario provincial llegó hasta ahí pasadas las 15.30 para acompañar a Hebe, quien también habló sobre su vida y la actualidad.

Kicillof también aseveró: "Hay que pensar para qué llegamos al gobierno en el 2019 y no es ni para permanecer ni para seguir, ni para no molestar. Es para darle de comer a la gente, es para darle trabajo a la gente, es para reactivar nuestras industrias, poner en marcha la producción y buscar la justicia social. Al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos, hay que dar todas las peleas".

En medio de la interna en el Frente de Todos, Kicillof también fue parte de la columna de La Cámpora en un trayecto. La agrupación fue desde la Ex ESMA, en Núñez, hasta Plaza de Mayo. Allí se lo vio al gobernador en imágenes junto al diputado Máximo Kirchner.