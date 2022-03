Kicillof: “Estamos en un momento bisagra, tenemos el desafío de sostener la reactivación y acelerarla”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó la 118° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo en Mar del Plata y afirmó: “Estamos en un momento bisagra, tenemos más desafíos por delante para sostener la reactivación y acelerarla, con un Estado presente que le demuestre a nuestro pueblo que estamos trabajando por su bienestar”.

Del encuentro en el que participaron el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; su par bonaerense, Mara Ruiz Malec; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y representantes de las provincias, el mandatario indicó que “para nosotros gobernar es crear trabajo, y para eso el Estado tiene un rol fundamental en la generación, conservación y mejora de la calidad del empleo”.

“La importancia de esta reunión radica en planificar hacia adelante las redes de contención que ayuden a estar mejor preparados para enfrentar la incertidumbre en una etapa de mucha turbulencia internacional”, explicó el Gobernador. Por su parte, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni remarcó que “este Gobierno vino a traer un modelo de desarrollo con inclusión y ampliación de derechos, y lo está cumpliendo”.

“Durante estos años protegimos tanto a los contratos de trabajo como a las empresas, porque necesitábamos sostener la estructura productiva”, indicó y subrayó: “Contra los hechos no hay argumentos: si el aparato productivo no hubiese funcionado, no podríamos haber crecido 10 puntos el año pasado”.

Durante los encuentros llevados a cabo en las distintas comisiones del Consejo, se abordaron temas vinculados al empleo infantil, las condiciones de las y los trabajadores del sector agropecuario y las problemáticas relacionadas a la violencia laboral por razones de género.

“Nos han tocado años difíciles, donde no solamente recibimos un mundo laboral en declive, sino que a los pocos meses tuvimos que enfrentar un hecho inédito como la pandemia”, expresó Ruiz Malec y agregó: “Los esfuerzos conjuntos con la Nación nos permitieron atravesar este tiempo con los menores costos posibles: en la Provincia se perdieron menos puestos que los que se habían destruido en 2019”.

“La diferencia fue un Estado presente, que adoptó medidas para proteger el empleo formal y los ingresos de los más vulnerables”, resaltó y concluyó: “Necesitamos más federalismo entendido como la unidad de las provincias, planteando en conjunto los problemas que sabemos que existen en el territorio y coordinando las medidas”.

En diciembre de 2021, el empleo registrado privado de la Provincia incorporó 9.700 trabajadores, alcanzando una tasa de crecimiento mensual del 0,5%, la más alta desde 2016, e interanual del 3,1%, impulsado por la industria manufacturera, la construcción, los servicios empresariales y de alquiler, el comercio, la hotelería y la gastronomía.

En tanto, la dirigenta marplatense y titular de ANSES, Fernanda Raverta sostuvo: “Hemos llevado adelante una serie de medidas y propuestas a través de las cuales la política pública repara desigualdades e injusticias”, y agregó que “somos un Gobierno que todos los días toma decisiones en función de un pilar fundamental: crear trabajo”.

