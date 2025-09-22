Axel Kicillof participó de la conferencia de prensa de Casa de Gobierno.

El gobernador Axel Kicillof se hizo eco de las últimas medidas y movimientos del gobierno de Javier Milei para conseguir un salvataje financiero de Estados Unidos. Para Kicllof, el Presidente "está desesperado por conseguir dólares" y sugirió preguntarle a Donald Trump si hay que "proteger o no a la industria nacional" con cierta ironía.

A 34 días de las elecciones nacionales, centralizó la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno, en volver a polarizar con Milei, quien transita la peor crisis política y económica desde el comienzo de su mandato y que se generó con tras los resultados electoral del 7 de septiembre pasado.

En ese sentido, Kicillof desmintió operaciones rumbo a octubre y se refirió a la fake news de un supuesto impuestazo en la provincia: “No hay ningún impuesto nuevo de la provincia de Buenos Aires, si te lo dicen para conseguir tu voto te están mintiendo, y si alguien te lo quiere cobrar te están estafando”, afirmó enfáticamente el mandatario. El dirigente hizo referencia a un supuesto “nuevo impuesto" de Ingresos Brutos sobre las transferencias con Mercado Pago y otras billeteras virtuales: “Que se hagan cargo las billeteras virtuales que cobran comisiones para determinadas cuestiones, háganse cargo, vivan en Uruguay o vivan en donde vivan. Me estoy refiriendo a Mercado Pago, Mercado Libre (cuyo dueño es Marcos Galperín) porque lo vi tuitear las mismas mentiras, mentiroso. Trabaja de violeta, trabaja para Milei”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, dejó en claro que “no puedo subir impuestos sin autorización de la Legislatura, no puedo crear impuestos sin autorización de la Legislatura". Y aclaró: "La única novedad es que a partir de noviembre la provincia de Buenos Aires adhiere al régimen que ya tienen 19 provincias, es algo nacional. Son una manga de mentirosos, lo escuché al ministro Caputo decirlo…mentiroso, caradura, sino tienen votos, vayan a buscarlos honestamente a ver si lo consiguen”.

Axel Kicillof en la conferencia de prensa de Casa de Gobierno

Críticas a las últimas medidas anunciadas: “Desesperados por dólares”

Respecto del encuentro bilateral entre Javier Milei y el presidente Donald Trump, el gobernador fue cauto: “Creo que esto difícilmente se puede subsanar, aún con apoyos internacionales" y se mostró expectante respecto al desenlace de los acontecimientos. Puntualmente, sugirió que el presidente libertario “le pregunte a Trump si hay que proteger o no a la industria nacional" y siguió: "Porque Trump está convencido de que hay que tomar medidas incluso proteccionistas clásicas, como los aranceles, para proteger la producción y el trabajo nacional. Y Milei no para de abrir las importaciones”.

Consultado por El Destape sobre el anuncio de bajar las retenciones a 0 hasta el 31 de octubre, Kicillof dijo que son “diferentes decisiones transitorias para obtener dólares”. “Necesita dólares el gobierno de Milei, desesperadamente. Así que ha hecho un blanqueo, ha conseguido veinte mil millones de dólares aproximadamente que se esfumaron. Luego hizo también un cambio en el régimen de retenciones transitorio por un tiempo determinado, para acelerar la liquidación de las exportaciones, y también se los ha fumado. Luego, ha ido a buscar 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Aparentemente no fue suficiente porque ha tenido importantes intervenciones en el mercado cambiario. Es decir, es un gobierno que cambia permanentemente el discurso, porque hasta hace poco la discusión sobre los derechos de exportación - llamadas retenciones -, tenía que ver con que el Gobierno tenía como principal prioridad el superávit fiscal, por lo tanto, no podía resignar ningún recurso tributario. Ahora, de un día para el otro, cambia el discurso, evidentemente andan buscando dólares”, afirmó.

En ese sentido, Kicillof volvió a pedirle al gobierno nacional que “cambie el rumbo”; “hubo un claro mensaje en las urnas”. “En octubre vamos a buscar un segundo hito en este camino, pero creo que el presidente Milei, en lugar de tomar el resultado de las elecciones para modificar decisiones, hizo algunas declaraciones de maquillaje pero, sinceramente, lo que uno observa es que busca profundizar el rumbo económico”.