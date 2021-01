Gioja respaldó a Máximo Kirchner para encabezar el PJ bonaerense

El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja respaldó a Máximo Kirchner y sostuvo que "está con posibilidades de conducir" el PJ de la provincia de Buenos aires. Además, aseguró que hay una "cantera interminable" de dirigentes capaces de asumir la responsabilidad.

Más allá de su comentario y apoyo, Gioja indicó que "no es correcto que digamos desde la conducción nacional quién tiene que ser el titular del partido en la Provincia de Buenos Aires". En charla con Radio del Plata, además, indicó que trabaja con el objetivo de “armar una lista de unidad” para la renovar las autoridades del justicialismo a nivel nacional. Por otro lado, sostuvo que existe consenso para que el presidente Alberto Fernández sea designado como titular del espacio.

En este mismo sentido, el diputado sanjuanino indicó que "hay consenso para que Alberto Fernández conduzca, y hay muchos compañeros que trabajan en esa línea". Asimismo, aseguró que la nueva mesa directiva del PJ está integrada de forma igualitaria entre mujeres y hombres como lo indican “la carta orgánica y la normativa vigente”.

Más allá de la situación con el PJ bonaerense, el ex gobernador de San Juan también hizo referencia a Amado Boudou “es parte de una justicia que no mide con la misma vara”. En ese sentido, puntualizó que cree que "se trata de un caso en el cual la Justicia no midió con la misma vara porque está asociada con sectores concentrados de la comunicación que dan hechos que no tiene que ver con la verdad. De todos modos, creo que debe haber una definición judicial de esa causa”.

Qué piensa Máximo Kirchner para el PJ bonaerense

Semanas atrás, en El Destape, Fernando Cibeira contó que cerca del hijo del ex Presidente Néstor Kirchner desmienten un enfrentamiento con los intendentes del PJ ni un pacto para garantizar que se los habilite a ir por la re reelección.

Por otro lado, contó que Máximo Kirchner piensa en una conducción en la que la militancia tenga mayor participación. Su otra idea es sumar fuertemente a la estructura partidaria al peronismo del interior provincial, donde creen que tienen muchas posibilidades de crecer y sumar municipios. Es un sector que se alejó desde el conflicto con el campo pero que ahora -principalmente lo referido a pequeños productores y chacareros- el gobierno nacional y bonaerense siempre tiene en cuenta al momento de decidir una medida. “Queremos un partido activo y en el centro de las políticas oficiales, más conectado con la militancia y con el interior”, concluían.