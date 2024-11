El recorte de Milei a la Provincia equivale a 3 años y medio de alimentos para 2 millones de niños

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este lunes el proyecto de ley del Presupuesto 2025 a la Legislatura bonaerense. En el mismo se detalla la hoja de ruta que el mandatario quiere para el año entrante, pero también marca los recortes que la gestión de Javier Milei ha realizado sobre la provincia de Buenos Aires. El presupuesto presentado está establecido en $32.836.621 millones, es decir, un poco más de 32 billones de pesos; y además prevé un pedido de deuda por “$1.156.806” millones, lo que representa “el 5% del total del presupuesto 2025”.

Según se detalla en la Ley de leyes, hay un “impacto fiscal por recesión estimado en $1,7 billones”, y una “suspensión de transferencias obligatorias no automáticas en el orden de los $1,2 billones”. De esta manera, “las políticas del gobierno nacional han generado una pérdida monetaria para la Provincia de alrededor de $2,9 billones acumulados en tan solo 9 meses”.

Así, el perjuicio infringido a la provincia de Buenos Aires por las políticas nacionales equivale a “tres años y medio de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA)”. Estos suplementarios lo perciben 2.061.252 de niños, niñas y adolescentes por mes en los 135 distritos.

Las equivalencias que realizó PBA y que detalló en el proyecto de ley del Presupuesto 2025

Equivale también a “más de tres meses de recaudación propia de la Provincia de Buenos Aires”, o a “casi un año de coparticipación a los 135 municipios” que son destinados a salud, educación y seguridad. La magnitud de la pérdida también estima que significan “más de 3 meses de salarios provinciales” a 687 mil empleados y empleadas estatales que incluyen docentes, médicos, médicas y policías; o significan “7 meses de salarios de más de 500 mil docentes de escuelas públicas”.

Otra forma de analizar la pérdida de recursos que el gobierno nacional recortó al bonaerense, equivale a “16 meses de salarios de la policía” para 130 mil agentes, de los cuales 90 mil están ejercicio.

El recorte de Javier Milei equivale a “un año y medio del presupuesto del Ministerio de Salud”, el cual incluye todos los gastos, es decir, insumos, medicamentos, equipamiento y salarios, entre otros. Otra forma de medir, es que se podrían haber construido “4.400 kilómetros de rutas”, que representa 6 veces la longitud de la Ruta Provincial Nº51 que se extiende desde Ramallo a Bahía Blanca; o comprado “5 mil patrulleros, 3 mil ambulancias y las edificación de 1.400 escuelas”; a razón de 37 patrulleros, 22 ambulancias y 10 escuelas por ciudad.

Presupuesto 2025: Obras, salud y educación

Según detallaron desde el ministerio de Hacienda bonaerense, la ley de leyes fue elaborada “en base a los parámetros macroeconómicos del proyecto de presupuesto nacional”. En ese sentido, hay un pedido de deuda por “$1.156.806” millones, lo que representa “el 5% del total del presupuesto 2025”. Respecto de los desembolsos en millones de dólares de los Organismos Internacionales de Crédito (OIC) por U$518 millones para el año entrante; 237 millones irán a Infraestructura, 108 millones a desarrollo urbano, 89 millones a vialidad, 66 millones a salud y educación, 16 millones a refuerzos sociales y los 18 millones restantes a otras áreas.

Además crea un “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional”, que comprenderá “la totalidad de las deudas reclamadas al Estado Nacional en presentaciones administrativas y judiciales”, y estará “afectado a las finalidades que determinan las normas de creación”. Dicho fondo quedará en manos del ministro Pablo López.

En lo que respecta al lineamiento de la política tributaria, el objetivo es ”no incrementar la presión tributaria”. Así el Impuesto de Sellos, “no se modificará la estructura del Impuesto ni las alícuotas”, en Ingresos Brutos, “no varía el alcance del Impuesto y no se modifica alícuota alguna”. “Sólo se adecuan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos”, indicaron.

Finalmente en Impuestos patrimoniales, habrá una “actualización de la carga impositiva sólo para que los contribuyentes de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores realicen un esfuerzo contributivo similar al del año 2024 y se consolide el carácter progresivo de la tributación”. Para ello, “se implementará una política de pago anticipado e incentivo y premio al buen cumplimiento fiscal”.

Uno de los puntos importantes del Presupuesto son las inversiones previstas para la provincia de Buenos Aires. Sin incluir el pago de salarios, en el área de promoción y asistencia social se destinarán $1.463.431 millones; en salud serán $1.262.011 millones; en educación invertirán $1.287.061 millones, y en seguridad la cifra ascenderá a $1.157.075 millones. Si bien en los 4 pilares mencionados el porcentaje destinado es mayor a 2024, pero quedaron por debajo de la inflación.

Suben las ventas de autos importados y caen las de leche

Por otra parte, durante el primer año de gestión libertaria, las concesionarias de automóviles cero kilómetros vendieron más de un auto importado por cada nacional, en una proporción que invirtió radicalmente la ecuación del año pasado, cuando el 65% de las unidades que se despachaban estaban producidas en el país. Las exportaciones no lograron compensar esa caída y como consecuencia la producción se desplomó 19,8% en lo que va del año.

Un trabajo de la consultora Epyca detalló que “el gobierno de Milei inició con una elevada aceleración de la inflación que en un inicio impactó de manera homogénea sobre todos los salarios e ingresos no laborales de las familias” y “desde mediados de este año, con la desaceleración inflacionaria, algunos empezaron a recuperar: la clave pasó a estar entonces en la heterogeneidad de ingresos entre familias”. El gran perdedor es el empleo público, seguido por las jubilaciones mínimas, mientras el empleo registrado protegido por Convenciones Colectivas de Trabajo que se negocia en paritarias logró recuperar lo perdido frente a la inflación.

Entre los consumos más significativos, los lácteos caerán este año 12%, el valor más alto desde que lo mide la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el caso de la leche en polvo, un producto de mayor consumo entre sectores de menores ingresos, el retroceso superará el 30% en el año.

Las ventas de yerba mate bajaron 10% en septiembre respecto del mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate y las familias eligen los paquetes de medio kilo para ir administrando los gastos. “Esto implica un menor consumo per cápita de yerba: 400 gramos menos por persona; a nivel país, son 18.483.312 kilos menos”, explicó Epyca.