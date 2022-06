El plan de Kicillof para completar la Corte Suprema bonaerense

El máximo organismo judicial de la provincia de Buenos Aires actualmente posee 4 de los 7 jueces que la deben conformar. Qué opina Kicillof al respecto y cómo avanzan las negociaciones para llenar los escaños.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, máximo organismo judicial bonaerense, actualmente posee ocupadas 4 de las 7 sillas. Con una presidencia rotativa que dura un año, actualmente Hilda Kogan ocupa dicho cargo, Sergio Torres es el vicepresidente, y los ministros restantes son Daniel Soria y Luis Genoud.

Si bien la Corte puede funcionar con 4 integrantes, en el hipotético caso que uno de los jueces o jueza no estén no habría quórum y ello generaría un grave problema institucional. En pos de evitar dicha situación oficialismo y oposición dialogan al respecto y evalúan distintos escenarios y alternativas.

Lo cierto es que si bien la propuesta para las vacantes las decide el Ejecutivo bonaerense, el Frente de Todos no posee mayoría en el Senado provincial para lograr colar los posibles candidatos y/o candidatas. El diálogo y los acuerdos son las únicas vías establecidas para que la Cámara Alta provincial funcione.

En diálogo con El Destape, el mandatario Axel Kicillof explicó que “no tenemos las mayoría en el Senado, vamos a tener que hacer otros acuerdos con la oposición”. Además aclaró que “estamos dispuestos a hacerlo”, pero advirtió que los cargos para la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires son una cuestión de “institucionalidad de la Provincia, no es un tema de pacto”. “Es institucionalidad, el que no lo quiera entender...bueno”, remarcó el Gobernador.

Según pudo averiguar este medio de las 3 vacantes, sólo un nombre se coló y sería la propuesta de la Unión Cívica Radical que podría destrabar los acuerdos. Se trata de la abogada María Sánchez Herrero, actual presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. La funcionaria es docente, directora del Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y años atrás fue consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La dirigenta está casada con Maximiliano Abad, actual presidente del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados bonaerense y presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires. A principio de año, el partido centenario realizó una masiva campaña a través de las redes sociales en donde la rama femenina de la Unión Cívica Radical solicitó “que las vacantes en la Corte Suprema sean ocupadas por mujeres”.

“La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires está integrada por seis hombres y solo una mujer. Dada su relevancia, creemos que esta representación debe cambiar. Por eso, pedimos que los cargos disponibles sean cubiertos por mujeres idóneas”, expresaron meses atrás.

Máximo tribunal provincial

La Suprema Corte de Justicia es el máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires. La Ley Orgánica del Poder Judicial N°5827 establece que debe estar integrada por “siete miembros” y posee “jurisdicción en todo el territorio provincial”.

De acuerdo a lo establecido en de la Constitución bonaerense tiene las siguientes atribuciones: “Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada”.

También “conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva”, y además “resuelve en grado de apelación”.