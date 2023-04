El gobierno bonaerense le quitará la concesión a la empresa de transporte Metropol: "Se acabó"

El ministro de Transporte bonaerense afirmó que pagaron por un servicio que "si la empresa no puede brindar, llamaremos a licitación para que otras lo cumplan".

Tras varios días de paro por parte de la empresa Metropol - que alega deudas del gobierno Nacional - desde el gobierno bonaerense anunciaron que iniciarán los trámites para “quitarle la concesión”. El conflicto comenzó a escalar luego del asesinato a Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620, ocurrido el lunes 3 de abril.

“Se acabó la etapa de negociaciones”, afirmó el ministro de Transporte provincial, Jorge D´Onofrio. Debido a la continuidad del lockout patronal de Metropol se pondrá fin a la concesión: “Nosotros estamos al día, pagamos por un servicio, si la empresa no lo cumple llamaremos a licitación para que otras empresas lo cumplan”, sostuvo el funcionario.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese marco detalló: “Hace rato que estamos tratando de hablar, de acercar posiciones. Ahora tomó otro volumen, sería el tercer día de este lockout”. “Voy a seguir avanzando en el proceso de caducidad de concesiones y licitarlas nuevamente. Necesito que un millón de bonaerenses que suben a los coches de esta empresa, tengan su servicio”, señaló el funcionario provincial que responde al espacio de Sergio Massa.

"Con la Provincia no se jode, o prestan el servicio o ejecutamos la concesión", D'Onofrio COMPARTIR:

En tanto, D'Onofrio remarcó que “con la Provincia no se jode, o prestan el servicio o ejecutamos la concesión. Hoy lo vamos a estar intimando y esta semana vamos a sacar las resoluciones para que se haga realidad”.

Asimismo, adelantó que la cartera bonaerense se instruyó a los municipios afectados “a que avancen en la misma línea”. Cabe señalar que, la decisión de Metropol afecta a un millón de vecinas y vecinos de la provincia de Buenos Aires que a diario utilizan los servicios de la firma.

La medida se tomó luego de que este jueves 13 de abril, un total de 23 líneas de la empresa de colectivos Metropol que circulan por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continuaban paralizadas. El lock out afecta a las líneas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510, 670.

En un comunicado, Metropol insistió que la situación es “una consecuencia inevitable producto de los reiterados incumplimientos del Ministerio de Transporte de la Nación”. En ese marco, afirmaron que “no existe ningún Lock Out patronal sino un ahogo persistente de las empresas de transporte ya que no tienen la atribución (como otras actividades si tienen, incluyendo a nuestros proveedores) de fijar un 'precio' que cubra los desajustes que una inflación récord en 30 años produce en los costos de esta actividad”.

La medida de fuerza es acompañada por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).