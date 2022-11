Descartan nuevos cambios en el gabinete bonaerense

El ministro de Justicia provincial, Julio Alak, ponderó la labor de Sergio Berni en Seguridad: “Yo estoy cumpliendo con mi función de ministro de Justicia y Berni está trabajando en un área donde también se hizo mucha inversión en equipamiento y logística”, afirmó.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, ponderó la labor de Sergio Berni en la cartera de Seguridad: "Yo estoy cumpliendo con mi función de ministro de Justicia y Berni está trabajando en un área donde también se hizo mucha inversión en equipamiento y logística", afirmó.

El funcionario, junto al gobernador Axel Kicillof estuvo en el lanzamiento de la tercera etapa del Plan Penitenciario en donde se realizarán obras para la construcción de unidades penitenciarias y alcaldías. En ese escenario y en diálogo con la prensa presente, Alak dijo que “Sergio Berni es ministro de Seguridad y yo soy ministro de Justicia. Punto. No tengo nada que opinar. Es un tema que no me compete”.

Además se refirió a su labor y dijo que “lo estamos haciendo bien y el gobernador está contento con todo lo que estamos haciendo”. “Yo estoy cumpliendo con mi función de ministro de Justicia y Berni está trabajando en un área donde también se hizo mucha inversión en equipamiento y logística. Berni es el ministro de Seguridad y yo de Justicia”, remarcó.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que su continuidad en el cargo depende del Gobernador: “Es una decisión que toma el gobernador, no depende de mí. Es una decisión que tiene que ver con una tarea que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, con una responsabilidad que asumí”.

En declaraciones a radio AM 530 señaló que “el día que el Gobernador diga que va a cambiar el ministro, y continuaré acompañando desde el lugar que sea”. “No hay nada más difícil en el país que el cargo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es una silla eléctrica. Todos los días estamos sometidos a problemas y presiones. Hay cuestiones estructurales que tienen años, pero hay vocación de colaborar con el rumbo del país, lo aceptamos”, afirmó.

Finalmente aseguró que no escuchó "a ningún intendente" que haya pedido su alejamiento del cargo, y aseguró que desde su gestión siempre se puso a disposición de solucionar los problemas de seguridad que existen en cada distrito de la provincia de Buenos Aires.