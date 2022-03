Cumbre Kicillof - La Matanza en la previa de la reunión de intendentes por la unidad

El Jefe comunal de La Matanza mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con el mandatario provincial. Gestión y seguimiento de obras.

El gobernador Axel Kicillof se reunió con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, para analizar el avance de obras de infraestructura y ampliar el alcance de las políticas provinciales que se desarrollan en el municipio. El encuentro se dio en Casa de Gobierno horas antes de la reunión que se dio en La Matanza entre intendentes y dirigentes de la Primera y Tercera sección electoral del Frente de Todos.

Durante la reunión, Kicillof y Espinoza se refirieron a las obras de pavimentación que ejecuta la Provincia en distintas localidades del distrito, así como a las tareas que lleva adelante para la rehabilitación y conservación de rutas provinciales. También hicieron referencia a los desagües pluviales en los barrios El Trébol y San Carlos, y el mantenimiento y la limpieza de arroyos.

También evaluaron el impacto del programa Escuelas a la Obra, que finalizó 399 proyectos en el partido, al tiempo que sostiene otros 133 en ejecución y cuenta con 21 en proceso de licitación.

Asimismo, el gobernador y el intendente evaluaron los resultados del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad, que ya permitió la adquisición de 451 patrulleros y la incorporación de 6.887 efectivos en el distrito.

Por último, se refirieron a las medidas que se implementan desde la Provincia para acompañar a la reactivación económica, entre las que se destaca la asistencia a micro, pequeñas y medianas empresas por parte del Banco de la Provincia, cuyo monto total asciende a los 11.498 millones de pesos.

También hicieron hincapié en la recuperación de las cooperativas, que han recibido fondos por 247 millones de pesos, y en los alcances del Fondo Municipal de Reactivación Cultural y Turística, que ha otorgado 7,5 millones de pesos en sus tres ediciones.

Unánime pedido de unidad

El martes a la noche, los y las dirigentes e intendentes de la primera y la tercera sección electoral bonaerense se reunieron para discutir su mirada política por las internas dentro del Frente de Todos que volvieron a desatarse luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los jefes comunales pidieron al presidente Alberto Fernández una mesa de diálogo por la suba de precios y la inseguridad. “En 2019 le pedimos todos los esfuerzos a Cristina para unirnos y ganarle a Macri y Vidal tras los cuatro años de un gobierno neoliberal que nos dejó una deuda impagable, 50% de pobreza, megatarifazos del 3000%, pérdida del poder adquisitivo en los salarios y una desocupación del 12%. La actual Vicepresidenta, en un gesto extraordinario, cambió el rumbo de la historia y pudimos consolidar la victoria del Frente de Todos en primera vuelta”, comunicaron.

“Hoy le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario”, reclamaron en un comunicado.

Participaron la vicegobernadora Verónica Magario, ex jefa comunal de La Matanza, el jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, y ex intendente de Lomas de Zamora, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Leonardo Nardini (ex Malvinas Argentinas) el diputado nacional Julio Pereyra (Florencio Varela) el diputado provincial Mariano Cascallares (Almirante Brown) y el administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Hernán Y Zurieta (Punta Indio).