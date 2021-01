Axel Kicillof se reunió esta mañana con los intendentes de las ciudades costeras por la suba sostenida de casos de coronavirus en la Provincia. El Gobernador bonaerense estuvo junto a parte de su gabinete en el Centro Cultural "San Bernardo". Luego mantuvo una reunión virtual con el resto de los jefes y jefas comunales. Pasadas las 13 horas brindaron una conferencia de prensa en la que estuvieron el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, el intendente de San Bernardo, Cristian Cardozo, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Salud, Daniel Gollán y el de Producción, Augusto Costa.

Si bien hasta el momento, "la temporada de verano continuará", y "no habrá modificaciones ni restricciones en la provincia de Buenos Aires", desde el Ejecutivo advirtieron ante la sostenida suba de casos. Al respecto Kicillof afirmó: "De momento, como nuestro objetivo central es sostener la actividad, la producción, el trabajo y el turismo, hemos determinado que hoy pongamos muchísimo más énfasis en el cumplimiento de todas las medidas y protocolos de cuidado". Y agregó: "Tenemos que lograr concientizar no solo a los jóvenes sino a todos los grupos etarios que se han relajado. Esto no terminó".

Además señaló que "hay que fortalecer los contrales, incentivar y pedir a la población que vuelva a cuidarse como lo hacía en los peores momentos porque estamos llegando a una situación que puede volverse crítica". También explicó que "estamos viendo un crecimiento marcado y muy acelerado de los casos", y recalcó: "¿Cómo sigue esto? Depende de cómo actuamos colectivamente".

En tanto, indicó que "vamos a esperar a que termine la semana y vamos a saber el estado exacto del nivel de contagios y sus características. Esta semana nos reuniremos con autoridades nacionales y de la cuidad de Buenos Aires porque la zona del AMBA es la que más viene creciendo".

"Está en nuestras manos que esto sea un rebrote y no una segunda ola, depende de todos y todas", dijo Kicillof

Respecto de la posibilidad de tomar medidas más restrictivas, como un toque de queda sanitario, dijo que "queremos evitar tener que tomar medidas" de esa magnitud, aunque no se descartó al ciento por ciento. "Está en nuestras manos que esto sea un rebrote y no una segunda ola, depende de todos y todas", afirmó.

Por su parte, Daniel Gollan realizó una comparación de la suba de casos en relación a meses anteriores: "Hay un aumento importante de casos después de haber tenido 15 semanas consecutivas de descenso de los casos". En ese sentido, "en la semana 35, que fue del 24 al 30 de agosto, llegamos a tener 5.845 casos confirmados en provincia de Buenos Aires, luego descendimos y en la semana 50 tuvimos a 1.365 casos". Otra de las cifras que detalló fueron las del AMBA y el interior bonaerense. "En el conurbano descendió de 5.344 a 815, en el interior lo mismo; pero en las últimas 3 semanas se produjo una inflexión y aumento importante y estos días estaremos en 3.199 casos".

La tasa de mortalidad y comportamiento fue idéntico: "Venía descendiendo, tuvimos 2.076 fallecidos en septiembre y ahora estamos con 278 casos, observamos un leve crecimiento esta semana, y los casos de fallecimiento vienen posdatada, es decir, entre 2 y 3 semanas de los casos confirmados, por eso lo seguiremos para ver si es una tendencia sostenida".

La línea telefónica 148 también es otro de los parámetros que tiene en cuenta el gobierno provincial. "Veníamos muy bien hasta el 8 de diciembre, luego empezaron a aumentar, y el 25 de diciembre tuvimos un ascenso prácticamente en vertical, suben las consultas en forma alarmante y eso es un mal indicador", agregó Gollan.

La positividad de casos por testeos también aumentó. "Teníamos una tasa de la cantidad de gente cada 10 personas que se hacía el examen de PCR y teníamos 2 personas positivas; bueno se ha duplicado la cantidad de casos, ahora son 4, y es una tendencia al crecimiento", explicó el titular del área sanitaria.

El cuarto indicador es la cantidad de camas de terapia intensiva: "Las camas del interior de la provincia de Buenos Aires está con un 40% de ocupación. Hoy tenemos 199 camas ocupadas, pero un mes atrás teníamos 170".