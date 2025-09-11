Con una inversión de $3.056 millones, PBA inauguró una nueva Casa de la Provincia en el municipio de General Paz

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración formal de la Casa de la Provincia en el municipio de General Paz, con una inversión de $3.056 millones, la sede permitirá brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites. Además, firmó convenios para la construcción de 35 nuevas viviendas en el distrito.

En ese marco, Kicillof sostuvo: “Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”. “El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”, agregó el Gobernador.

“Esta es la Casa de la Provincia número 16 que inauguramos para centralizar los trámites y facilitarle el día a día a los vecinos del interior: vamos a seguir por este camino, tenemos una política no centralista, de presencia territorial y de respecto a cada territorio”, expresó Kicillof junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Juan Manuel Álvarez.

Más acceso a trámites clave

Los ciudadanos del municipio de General Paz, podrán acceder a información y trámites de prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo, de Salud, de Mujeres y Diversidad, de la Dirección General de Cultura y Educación; y con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

Por su parte, Álvarez Rodríguez remarcó: “Trabajamos día a día para construir un Estado cercano, accesible y que pueda prestar servicio a los y las bonaerenses: cada Casa de la Provincia es un ejemplo concreto de eso”. “Nosotros queremos una Provincia para todos y todas porque estamos convencidos que hay otro camino posible”, añadió.

Más viviendas

Durante la jornada, también se firmaron convenios para la construcción de 35 nuevas viviendas, de las cuales 12 serán destinadas a adultos mayores. En tanto, con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se firmó un acta compromiso para brindar financiamiento a la primera etapa de la obra de pavimento urbano, junto con la entrega pala cargadora frontal destinada a tareas de mejora en caminos rurales en el Barrio Villa Ramallo. En tanto, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, se presentaron nuevos patrulleros y motos para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito

“En la provincia tenemos una gestión que no solo funciona como una red, sino que además transforma y mejora las condiciones de vida de los vecinos: en las elecciones se eligió el camino de más obra pública, más salud, más educación y más seguridad garantizada por el Estado”, subrayó el intendente Álvarez.

Por último, Kicillof sostuvo: “Javier Milei todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas y volvió a vetar la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia para el Garrahan: se lo decimos una vez más, no puede seguir maltratando al pueblo”. “Los y las bonaerenses seguimos esperando que el presidente respete a los jubilados, a las universidades, a la industria y al trabajo: sólo así puede hacerse grande un país”, concluyó el Gobernador.