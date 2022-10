Axel Kicillof: "Vidal pasó de Heidi a Thatcher"

En diálogo con El Destape Sin Fin, el gobernador bonaerense apuntó contra su antecesora y expuso su viraje político de los últimos meses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, remarcó este martes la transformación política de su antecesora María Eugenia Vidal al acercarse al ala dura de Juntos por el Cambio y afirmó: "Pasó de Heidi a Thatcher". "Tenemos 111 edificios escolares inaugurados y hoy vamos a inaugurar el número 112 en Necochea", comenzó diciendo Kicillof en diálogo con Roberto Navarro en Navarro 2023, durante la transmisión de El Destape Sin Fin. "Apuntamos a (inaugurar) más de 200" escuelas hasta 2023, agregó el gobernador.

En ese marco, contrastó su gestión con la política educativa de Vidal cuando gobernó la Provincia entre 2015 y 2019. "En el debate de (las elecciones) de 2021, Vidal, candidata a diputada expulsada de Provincia a Capital, confiesa que ella en sus cuatro años de gobierno inauguró 65 edificios (escolares). Y además cerró 36 escuelas rurales. Entonces el neto le da muy bajito, en cero prácticamente", señaló Kicillof.

"Y agrego otro factor. Vidal no pisaba La Plata. Entonces casi no teníamos capital ni administrativa en la Provincia. No tener un espacio de comunicación, de debates comunes, además de que se gobernó desde CABA por decisión política y por desprecio a la Provincia, todo eso contribuyó" a los resultados de la gestión del PRO, añadió el gobernador.

Entonces, aprovechó para criticar el viraje político de la exgobernadora, quien en los últimos meses comenzó a mostrarse más alineada con Mauricio Macri y el ala dura del PRO. "Ahora Vidal pasó de paloma a halcón, de Heidi a... No sé cuál sería el personaje... A (Margaret) Thatcher", comparó en referencia a la ex primera ministra británica de los años ochenta, apodada como "La Dama de Hierro" por su mano dura en la aplicación de políticas antisindicales, de ajuste fiscal y de liberalización de la economía.

Sin ir más lejos, Vidal asistió el último lunes a la presentación del nuevo libro de Macri, "Para qué", y se deshizo en elogios para con el expresidente, a quien le atribuyó su propia carrera política. "Este liderazgo que Mauricio fue construyendo a lo largo de su vida dio lugar a que muchos dirigentes como yo, como Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, Néstor Grindetti, Guillermo Montenegro, Esteban Bullrich... todos esos liderazgos surgieron de este camino de liderazgo de Mauricio, todos nosotros nacimos a la vida pública a partir de su iniciativa de liderazgo", dijo la actual diputada en un video en Twitter.

De este modo, se alineó directamente con el ala macrista el PRO, pese a que en 2021 se presentó en los comicios bajo el padrinazgo de Larreta. "Vidal representa a la Ciudad y es mi candidata”, había dicho el propio jefe de Gobierno porteño en octubre del año pasado.