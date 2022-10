La vuelta de Roberto Navarro: "Si nos quedamos sin información nos quedamos sin democracia"

El periodista lanzó “El Destape sin fin”, una plataforma audiovisual que se verá en todas las plataformas y redes. En su presentación llamó a difundir la verdad.

Este lunes, Roberto Navarro volvió a la pantalla con el ciclo El Destape Sin Fin, las transmisiones en vivo de El Destape Radio desde el estudio más grande y moderno del país. En su apertura, el conductor destacó el lanzamiento de la nueva plataforma audiovisual de política y humor. Remarcó que buscará llegar a los teléfonos celulares de 50 millones de argentinos y argentinas.

"Esta plataforma audiovisual es política y humor porque como me enseñó Taty Almeyda 'la vida es lucha y joda, Roberto'. Esta plataforma la vas a poder ver en vivo. Tenemos un ejercito de editores, de chicos y chicas difundiéndolo. Nos vas a ver hasta en la sopa", expresó Navarro.

El novedoso estudio cuenta con un equipo de ocho productores preparando la información del minuto a minuto; cinco community managers para atender cada comunidad y las diversas redes sociales de El Destape; y 20 cámaras de transmisión para que puedas seguir la transmisión en vivo desde tu celular, computadora o tablet.

"Me he propuesto estar en los teléfonos de los 50 millones de argentinos, en esos teléfono vamos a estar nosotros. Necesitamos que vos formes parte de este proyecto y que cada vez que te llegue nuesta información la compartas", sostuvo.

El periodista llamó a la audiencia a ser parte del proyecto audiovisual. "Yo te propongo que sientas la satisfacción de difundir la verdad, porque si nos quedamos sin información nos quedamos sin democracia", expresó y agregó: "Yo te propongo que no solo evitemos que llegue un gobierno fachista, te propongo que hagamos de ese un país que trabajadores y trabajadores puedan gozar del buen vivir, donde tengamos un trabajo digno y un país más justo. Yo no me resigno. no perdimos las elecciones, no le vamos a entregar este país a la derecha. Solo la verdad nos hará libres".

SEGUILO EN VIVO: