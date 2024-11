Axel Kicillof se reunió con los intendentes para discutir el sistema electoral en PBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió esta tarde en su residencia a unos 40 intendentes con quienes debatieron los posibles escenarios electorales, tras la aprobación de la Boleta Única Papel (BUP) a nivel nacional. El encuentro fue a puertas cerradas, duró un poco más de 2 horas y participaron varios ministros del gabinete.

Según detallaron a El Destape, “había varios temas en agenda pero se centró en un sólo: las elecciones”. El mandatario detalló a los jefes comunales todos los escenarios posibles a la fecha - un total de 7 - y luego escuchó la opinión de cada intendente. “Tomó nota y escuchó a las partes”, dijo un alcalde que participó de la reunión. “No es lo mismo una elección en el conurbano con cientos de miles de electores, que en ciudades más chicas”, deslizó un dirigente. Las posiciones entre los alcaldes son “variopintas” y “divergentes”. “Axel no se definió por ninguna opción, solo planteó el tema”, confesó uno de los ministros presentes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lo cierto es que hay varios escenarios en disputa de cara a las legislativas del año que viene. Si bien hay cuatro conocidos públicamente, puertas adentro se llegaron a analizar siete. A la fecha nadie se anima a definir qué sistema electoral se aplicará en la provincia de Buenos Aires, pero el propio Kicillof dijo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que “es un desdoblamiento de facto”.

Esto es así porque, con la BUP a nivel nacional y con la letra de la ley que establece que se haga en “urnas separadas” y prohíbe a las provincias “anexarse” en caso de querer implementar el mismo sistema, el desdoblamiento es un escenario impuesto y no forzado. “Nos armaron un verdadero desastre, nos metieron en un quilombo, esa es la verdad”, dijo bastante molesto el mandatario el lunes por la mañana en Casa de Gobierno.

“Loco, es una elección, se viene haciendo bien. Nunca hubo ningún problema en provincia de Buenos Aires, nunca nadie denunció un fraude, nunca nadie se tuvo que echar atrás una elección, transparencia ya tenemos; así que hay un motivo oculto, oscuro, inconfesable atrás de este cambio que nos va a generar ahora. Y nos decían: ‘Va a ser culpa de la provincia. ¡Minga va a ser culpa de la provincia!’ El culpable es Javier Milei”, remarcó.

Otro tema que se habló “muy por arriba” fue la reelección de los intendentes. “Todos están de acuerdo”, remarcaron. Allí no hubo posiciones disímiles. “Además, no es un costo político para Kicillof”, dijo un intendente, aunque no estaba muy convencido de tal postura.

El sistema electoral que el Gobernador decida aplicar en la provincia más poblada del país, empieza a carrer en materia de plazos legales. A modo de ejemplo, debe comunicar a la Cámara Nacional Electoral qué fechas elegirá para las legislativas bonaerenses. En caso de que las elecciones nacionales se hagan completamente por separado a las provinciales -es decir distinto día- , “las PASO y las elecciones bonaerenses le costarían al gobierno de Kicillof $100 mil millones”, confesó a este medio un miembro del Gabinete. De elegir ese camino, “se reasignarían partidas del presupuesto”, ya que el enviado a la Legislatura no lo prevé.

Por otra parte, desde el gobierno bonaerense se reunieron en reiteradas oportunidades con la Junta de la provincia de Buenos Aires, con el titular del Juzgado Federal Electoral N°1, Alejo Ramos Padilla, y con funcionarios de la Cámara Electoral Nacional para buscar una salida al tema. Algunas definiciones tendrán que darse ante de fin de año.

Algunos de los jefes comunales peronistas presentes fueron Fernando Espinoza, de La Matanza; Juan José Mussi, de Berazategui; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Julio Alak, de La Plata; Fabián Cagliardi, de Berisso; Mario Secco, de Ensenada; Gustavo Cocconi, de Tapalqué; Francisco Echarren, de Castelli; Germán Lago, de Alberti; Gastón Granados, de Ezeiza; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Alfredo Fisher, de Laprida; Alejandro Acerbo, de Daireaux; Federico Achával, de Pilar; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Lucas Ghi, de Morón; Andrés Watson, de Florencio Varela; Luis Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; José Nobre Ferreira, de Guaminí, y Ricardo Alessandro, de Salto.

Por el gobierno participaron la vicegobernadora Verónica Magario; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; de Trabajo, Walter Correa, de Infraestructura, Gabriel Katopodis; y de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Los cuatro escenarios posibles

Con los dos sistemas vigentes en el Gobierno provincial algunos de los escenarios que se evalúan son: