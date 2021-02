Junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticó fuertemente al sector policial que convocó a una nueva marcha en todo el territorio bonaerense por reclamos salariales.

Luego de haber desplazado a más de 600 efectivos que participaron de la sublevación policial del año pasado y las protestas en la Quinta de Olivos y Casa de Gobierno bonaerense, Berni dijo que “hay un grupo que se esconde en el anonimato de las redes sociales e intenta empujar a aquellos incrédulos a desafiar y violar nuestra constitución”.

El dirigente dijo que “esos hombres o mujeres, muchos de ellos ex policías, y la gran mayoría, exonerados por ladrones, sí eran ladrones, y ahora intentan bajo la excusa de que están muy preocupados por las condiciones de trabajo de generar este tipo de rebeldía”.

Sin embargo, Berni afirmó que los intereses de las marchas son otros: “No dicen la verdad, no dicen que lo que están disputando es una enorme caja millonaria que intentan hacerse a través de un mecanismo que no es viable, es que la sindicalización policial. Acá no se discuten las condiciones laborales, se discute la plata de una supuesta sindicalización que sale del bolsillo de los policías de vocación que salen todos los días a trabajar”.

El ministro de Seguridad redobló la apuesta y los desafió: “A esos mismo hombres que llaman a la rebelión nos los escuché cuatros años atrás, cuando les bajaron el salario, ¿o será que su silencio tenia precio?”.

Berni se refirió a las distintas políticas que Kicillof implementó en las fuerzas de seguridad y dijo: “Teneos un gobernador que asumió la responsabilidad de lograr algo que ningún gobernador podía haber hecho que era comenzar a equiparar los salarios de nuestros hombres y mujeres de la policía con los de nuestra fuerza federal”.

En ese sentido agregó: “Pero además éste es un Gobernador que entiende que el beneficio y el bienestar de nuestros hombres no es solamente el salario, sino que deben tener la tranquilidad que si algo les pasa en la calle tienen el mejor servicio de atención médica. Estos verdaderos hombres y mujeres no eligieron la fácil, asumieron la responsabilidad de quedarse a cuidarnos y estar en las comisarías que algunos organismos tildan de infrahumanas. Y por eso el Gobernador comenzó a construir 12 alcaidías, y no escuché a los voceros de las redes a alzar la voz por estas condiciones los 4 años pasados, ¿Qué pasaba?, ¿Tenía precio su silencio?”.

Por su parte, el Gobernador bonaerense recordó que “estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos a hacer. Recibimos una Provincia, desde el punto de vista financiero, fundida. El estado de la fuerza policial más grande del país venía de 4 años de un gobierno que se llenó la boca con el discurso de la seguridad y prometió subirle los sueldos a nuestra fuerza y equiparla pero no hicieron nada”.

En ese sentido, recordó que “nos propusimos hacer una transformación de fondo que necesitaba recursos y tiempo, y apareció la pandemia. Y durante ese año que le pedimos a nuestra sociedad que se cuidara y preservara, había que seguir trabajando y así lo hizo el sistema de salud, el sistema educativo y así lo hizo la policía de la provincia de Buenos Aires que estuvo en la calle con la pandemia, que sufrió bajas y contagios”.

A modo de cierre, Kicillof fue claro y realizó un pacto con las fuerzas de seguridad: “Estamos transformando la policía de la provincia de Buenos Aires; le pedimos a nuestra fuerza que, dentro de la ley todo, afuera de la ley nada. Nos comprometimos y estamos cumpliendo, esperamos exactamente la misma conducta de nuestra fuerza policial”.

El acto se realizó en Florencio Varela en donde se entregaron 30 camionetas, de un total de 70 que serán para dicho distrito y 10 motos para la policía.