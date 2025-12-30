La Justicia frenó el amparo contra el Estado y el protocolo antipiquete sigue vigente

La Justicia hizo lugar a la apelación que presentó el Gobierno contra la nulidad del protocolo antipiquetes, por lo que el mismo sigue vigente. "La Justicia nos dio la razón", celebró en redes sociales la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"El protocolo sigue vigente", escribió Monteoliva. "La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", continuó.

Luego, la titular de la cartera de Seguridad concluyó: "El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".

La nulidad del protocolo

El lunes, el federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo que impuso Patricia Bullrich en diciembre de 2023, cuando fue designada como ministra de Seguridad.

El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la "nulidad absoluta e inconstitucionalidad" de la Resolución 943/23. Cormick consideró que el Ministerio de Seguridad "carece de competencia" para dictar una norma de esa naturaleza, ya que intentó legislar sobre materia penal al definir qué conductas constituyen un delito durante una manifestación. Según la sentencia, esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas para penalizar la protesta social.

La reacción de Bullrich

Una de las primeras personas en reaccionar ante el fallo judicial fue Patricia Bullrich, ardua defensora del protocolo que ella misma impuso. La exministra, ahora senadora de La Libertad Avanza, apuntó directamente contra el juez Cormick. "El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización", tuiteó y agregó: "Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz. Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás".

El martes, después del fallo favorable para el Gobierno, escribió en la misma red social: "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".