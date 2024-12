Conflicto social hoy 13 de diciembre: paro, marchas y piquetes contra Javier Milei

Concluye otra semana que estuvo marcada por las protestas en las calles contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Después de nuevas manifestaciones de jubilados y trabajadores, entre otros, el viernes tendrá como foco la conferencia de prensa de Camioneros.

Congreso de Camioneros

En una conferencia de prensa a realizarse el viernes a las 11, el gremio de Camioneros anunciará que realizará un paro antes del fin de diciembre, confirmaron fuentes del sindicato a El Destape.

El anuncio será en el marco del Congreso Ordinario del gremio, a realizarse durante el 13 de diciembre en el Hotel Intersur, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace algunas semanas, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, explicó los motivos de su renuncia al triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT). "Es una obligación como dirigente gremial defender derecho de los trabajadores y fundamentalmente el pago de la indemnización", dijo Moyano durante un encuentro de fin de año de la seccional San Justo del gremio Camioneros. El gremialista se refirió nuevamente a su renuncia como cotitular de la CGT y reafirmó que "lo importante" es estar "en la calle". "He tomado la decisión de retirarme de la CGT, que era un lugar que no me ataba ningún cargo. La militancia es estar con los trabajadores en la calle defendiendo los derechos", señaló.