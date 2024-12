Conflicto social hoy 10 de diciembre: paro, marchas y piquetes contra Milei

Este martes, continúan las protestas contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. A un año de la asunción del libertario en la Casa Rosada, los trabajadores del hospital pediátrico Garrahan realizan un nuevo paro.

Paro en el Garrahan

Los trabajadores del Garrahan realizan un nuevo cese de tareas, en medio de su plan de lucha contra el ajuste en salud. "El martes 10 volvemos al paro porque el conflicto en el principal hospital pediátrico del país está lejos de solucionarse. El gobierno de Milei y el Consejo de Administración no plantean mejora salarial alguna, y los trabajadores y trabajadoras de la salud, no importa la tarea que hagamos, vivimos cada vez peor", dijo el secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich. "Dicen que no hay plata, pero sí la hay para los bolsos llenos de dólares con los que el gobierno compra votos en el Parlamento. Esta realidad, sumada al deterioro en las condiciones de trabajo, está provocando renuncias en los puestos más diversos, que no serán cubiertas. Si esto no cambia, vamos a un daño irreparable. Los procedimientos tan sofisticados de los cuales se jacta el Consejo de Administración no podrán sostenerse si siguen desmantelando equipos de trabajo", agregó.

"El paro es por 24 horas y arranca a las 7 de la mañana del martes 10. Unifica en los mismos reclamos a todo el personal, sin distinción de profesión o sector. A las 13 horas realizaremos un acto en las puertas del Hospital, al cual invitamos a la población en general", explicó Lipcovich.

Gerardo Oroz, secretario adjunto, aseguró: "El martes 10 se verá un contraste que define la presente situación nacional. De un lado, el gobierno de Milei celebrará un año en el poder, que implicó beneficios enormes para una minoría de grandes empresarios y especuladores financieros, mientras la mayoría vive cada vez peor. Está en juego la salud pública y no podemos dejarla caer. Seguimos exigiendo que el piso salarial debe equivaler al costo de la canasta familiar ($1.550.000), una recomposición del 100% y la eliminación del impuesto al salario".