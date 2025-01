Mientras Milei se vanagloria del ajuste en el exterior, continúan las protestas

Conflicto social hoy 24 de enero: paro, marchas y piquetes contra Milei.

Este viernes, continúan las protestas contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. Mientras aceiteros amenazan con un paro nacional, se ultiman detalles para un nuevo festival en contra del intento de cierre de los sitios de memoria.

Festival en defensa de los sitios de memoria

En medio de un brutal ajuste en la Secretaría de Derechos Humanos, habrá un nuevo festival en defensa de los sitios de memoria. "Acompañamos el festival en defensa de los sitios de Memoria. Los lugares que fueron centros clandestinos del terrorismo de Estado construyen Memoria y son pruebas judiciales en las causas por delitos de lesa humanidad. Preservarlos es obligación del Estado", señalaron desde H.I.J.O.S Capital.

El festival será este sábado 25 de enero desde las 16 en Virrey Cevallos 630, en el barrio porteño de Monserrat. Ese edificio funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico militar.

Los jubilados volvieron a marchar contra el ajuste

Como todos los miércoles, organizaciones de jubilados volvieron a marchar frente al anexo del Congreso de la Nación en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei al sector. Fue desde las 15, en medio de un calor agobiante en la Ciudad de Buenos Aires.

Fernando, integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, explicó que estuvieron en la calle "a pesar de este calor" porque los jubilados tienen "todavía mucho por luchar". "Hoy nos vienen a quitar todavía más de lo que nos quitaron en 2024", advirtió en diálogo con Prensa Obrera.

"Vienen por el derecho a jubilarse de las mujeres, de todos aquellos que no han completado los aportes jubilatorios por culpa de sus patrones que no hicieron los aportes. Son los trabajadores los que estaban dispuestos a pagar la moratoria que les correspondería pagar a los patrones pero, sin embargo, ahora el Gobierno ni siquiera les quiere permitir jubilarse pagando una deuda que no es de ellos", siguió el jubilado.

Por último, Fernando señaló: "Es una vergüenza, como habernos quitado los medicamentos al 100%. Así que hoy estamos acá en una nueva jornada de lucha y no nos importa la policía que está acá. Los jubilados no vamos a dejar la calle porque tenemos dignidad. ¡Adelante, jubilados!".