Los gremios hacen un balance positivo de los paros del miércoles y anticipan una profundización de las medidas de fuerza

Los paros de transporte y de trabajadores de universidades nacionales coparon la agenda pública del miércoles, con servicios de trenes, camiones, aviones y barcos paralizados en todo el país. Además, la mayoría de facultades de todo el país estuvieron cerradas ante el cese de tareas de docentes y no docentes, que tuvo un acatamiento alto, según afirmaron desde los gremios a El Destape. Con reclamos diversos, la mayoría de los sectores posan la mirada en los diputados y senadores nacionales y anticipan que los planes de lucha se profundizarán de acá a fin de año.

"Fue un paro muy contundente en todo el país", sentenció en diálogo con este portal el secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), Jorge Anró, quien además de destacar el acatamiento de los no docentes, a quienes representa, mencionó el de los gremios docente. "Esto tiene que ver con la contundencia del reclamo, con la legitimidad, la bronca y la angustia que vivimos los trabajadores universitarios después de tantos meses sin encontrar realmente una respuesta a nuestra situación salarial y a la situación presupuestaria en general", agregó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, explicó que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a que el lunes haya una nueva jornada de protesta, con actos y movilizaciones regionales. "Esperamos que el Gobierno algún día nos escuche y recapacite. También estamos esperanzados en que en la discusión del Presupuesto 2025 el Congreso encuentre la solución de un proyecto de presupuesto que envió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cercano al 1% del Producto Bruto, como es el presupuesto histórico, y no el que envió el Gobierno, que es prácticamente el 50% de ese presupuesto histórico. Esto evidencia el ajuste programado para todo el año que viene", subrayó Anró.

Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de AGD-UBA y la Conadu Histórica, sostuvo que los sindicatos docentes también tuvieron un altísimo acatamiento. "El balance de hoy es más que positivo desde el punto de vista de la lucha. El paro contó con más del 95% de adhesión en todo el país", declaró a El Destape, a la vez que marcó: "Por ejemplo, cortamos el túnel subfluvial en la cabecera de Paraná, hicimos clases públicas en plazas por ejemplo en Tucumán, participamos con delegaciones en los actos del Frente de Lucha Piquetero y las organizaciones sociales tanto en el obelisco como en Constitución. No fue un paro dominguero".

Por lo pronto, los docentes seguirán dando clases públicas durante la semana y el viernes habrá un congreso de delegados de Conadu Histórica de todo el país en el que se diagramará el plan de lucha, aunque ya se sabe de algunas movilizaciones próximas, como la que se llevará a cabo el viernes 8 de noviembre en Mar del Plata.

Sin la UTA, los gremios de transporte también destacaron el acatamiento al paro

Si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se diferenció y no hubo paro de colectivos el miércoles, sí hubo cese de tareas de los otros sindicatos que integran la Mesa Nacional del Transporte, que también marcaron que hubo una alta adhesión. "A partir de hoy nos van a tener que respetar", le dijo al Gobierno el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, durante la conferencia de prensa que dio la Mesa de Transporte en la tarde.

"No circularon aviones, barcos, trenes, subtes, camiones. La gente se adhirió masivamente a la protesta. Acá no se apretó a nadie aunque por diferentes medios, el Gobierno intentó que no se llevara a cabo el paro. Estamos defendiendo toda la movilidad de transporte", añadió Moyano, en referencia a los carteles que el Gobierno nacional puso en las principales estaciones de trenes y los mensajes que publicó en la aplicación Mi Argentina responsabilizando a los dirigentes sindicales por el paro.

Juan Pablo Mazzieri, secretario de prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), puso sobre la mesa el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas que impulsan La Libertad Avanza (LLA) y los bloques aliados en la Cámara de Diputados. "Es un momento que requiere en las cámaras legislativas, tanto en Diputados como el Senado, que se dé un amplio debate y que se escuche a los trabajadores. Y por ahí, posiblemente, se pueda revertir al menos, en parte, esta entrega descarnada que se quiere hacer de una empresa que es totalmente valiosa", dijo en El Destape 1070. "Diciembre va a ser un mes crucial. Seguramente, de no haber acuerdo, las operaciones de Aerolíneas Argentinas no estarían aseguradas porque es una fecha límite que tenemos y que nos han exigido nuestros propios compañeros en asambleas multitudinarias y de manera unánime que no están dispuestos a seguir tolerando estos niveles salariales para una actividad que requiere ser retribuida de acuerdo a las responsabilidades que se les exigen", añadió Mazzieri.

El sector de la salud profundiza sus medidas de fuerza

En medio de un brutal ajuste en salud, que tuvo un fuerte rechazo durante la "Marcha Blanca" que médicos realizaron a Plaza de Mayo la semana pasada, los trabajadores del Hospital Garrahan impulsan un nuevo paro para este jueves; la medida en el centro de salud pediátrico ubicado en la Ciudad de Buenos Aires se repetirá el viernes 8 de noviembre. "Volvemos al paro por la completa falta de respuestas del gobierno. Desde las 7 de la mañana estaremos parando activamente en las puertas de Combate de los Pozos 1881", opinó el secretario general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, Alejandro Lipcovich.

"Es imposible que el hospital funcione correctamente con el grueso de su personal percibiendo asignaciones básicas de pobreza. La inicial de una licenciada en enfermería no llega a los $800.000; tampoco residentes alcanzan ese monto. Otros sectores tampoco arriban a ese monto y ni siquiera médicos con doble especialidad alcanzan la canasta familiar, que está en $1.500.000. Por eso, reclamamos el 100% de recomposición y que nadie gane menos que el costo de esa canasta”, siguió Lipcovich, quien explicó que "la supervivencia del hospital está en riesgo" porque "hay renuncias en todos los sectores y profesiones por los malos salarios y condiciones de trabajo".

Se acerca fin de año, una época siempre complicada para la conflictividad en la Argentina, y las protestas de la mayoría de los sectores avanzan e incluso confluyen en manifestaciones comunes. En el medio está el Congreso: hasta ahora, el Gobierno nacional pudo controlar el parlamento con solamente 39 diputados y seis senadores, pero los bloques que respaldaron sus proyectos de ajuste comenzaron a resquebrajarse y el descontento social parece marcar el pulso de los discursos de la oposición. Los proyectos de Presupuesto 2025 y de privatización de Aerolíneas, que se tratarán próximamente, podrían volver a dividir a los legisladores y, lo que es seguro, generar nuevas medidas de fuerza.