Tras las protestas en su contra, Lorenzetti afirmó: "La Corte no vende tierras"

Tras la masiva marcha frente al Congreso y luego de una protesta en su contra en la UBA, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti aseguró que el máximo tribunal está a favor de la "protección de los recursos naturales" y que "nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras".

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"La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre", señaló Lorenzetti en una entrevista a Radio Con Vos.

Sus dichos se dan a una semana la masiva movilización frente al Congreso en rechazo de la derogación de la Ley de Tierras, y veinticuatro horas después de una protesta en la UBA donde alumnos mostraron una bandera con la leyenda "Casta Suprema" e impidieron la apertura de un evento sobre Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho.

"Tuvimos muchísimos casos en estos años de protección de los recursos naturales. Esa es la posición de la Corte. Tenemos que llevar tranquilidad, la Corte no está en otra posición, siempre vamos a estar en la misma", señaló Lorenzetti.

Según explicó el juez, desde que ingresó en 2006 al máximo tribunal hubo distintas sentencias en favor de recursos naturales clave del país y citó como ejemplo el caso del Riachuelo y de la Ley de Glaciares. "Se judicializó y la Corte respaldó la Ley de Glaciares", apuntó.

Sus declaraciones se conocen dos días después de que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un texto que conserva la Ley de Tierras de 2011, que pone límites a la adquisición de terrenos por parte de extranjeros.

Por qué se cuestiona a la Corte

Las quejas contra el máximo tribunal comenzaron luego de que el 29 de septiembre, Lorenzetti decidiera junto a los magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fallar en contra de una cautelar que frenaba un artículo del DNU 70/23 que anulaba la Ley de Tierras.

Tras un cambio de postura, el 9 de octubre la Corte suspendió de manera provisoria los efectos ese artículo 154 del DNU y restituyó los topes del 15% para la adquisición de tierras rurales.