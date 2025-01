Senadora del PRO : “Tenemos que encontrarle el modo para que Macri juegue”

“Hoy tenemos que encontrarle (a Mauricio Macri) el modo para que juege, para que ayude a la Argentina”, dijo la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero en entrevista con El Destape 1070, en medio de la disputa que mantienen el PRO y el partido del Gobierno La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones legislativas de este año. En medio de los tironeos, las versiones y los entredichos de un lado y del otro no paran. Según supo El Destape, el exmandatario tiene entre sus ideas para no ser absorbido por el oficialismo la posibilidad de reflotar Juntos por el Cambio en caso de no lograr un frente antikirchnerista con Javier Milei.

“En una de esas”, dijo Álvarez Rivero “nos llegan las inversiones que nos hacen falta para que haya trabajo, lograr hacer la infraestructura que necesitamos. Todos tenemos que ponernos a trabajar para el mismo lado independientemente de los ruiditos”, sostuvo ante las tensiones que atraviesan ambos partidos. Ella, que se reconoce como una jugadora que dialoga con todas las puntas, se reconoce más cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que puja para que ambos partidos vayan juntos en las legislativas.

“Mi método es el diálogo”, sostuvo y soslayó la voz del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró que “no es imprescindible” una alianza con LLA. “No podemos darle la misma entidad”, opinó sobre el primo de Macri.

La senadora, también se refirió a las turbulencias dentro del Senado impactado también por la disputa electoral que llevó a que el presidente del bloque, Luis Juez, dejara su cargo para ser reemplazado por el también dirigente rural Alfredo de Angeli, pese a que la misma Álvarez Rivero se había postulado para el cargo.

“Juez nos confirmó que le presentará a Macri su renuncia al cargo de presidente del bloque en el Senado”, apuntó y contó: “Yo había manifestado de ocupar ese espacio porque entiendo que hay una oportunidad de hacer el cambio que la Argentina necesita. Creo que es una oportunidad, pero consensuamos que la presidencia será de Alfredo De Angelis y Martín Goerling fue elegido como vice”.

"Cuando el pueblo elige, hay que darle herramientas para gobernar", dijo Juez, que no habló aún con el líder del PRO, al mismo tiempo que intentó desligar su alejamiento de la bancada por “maniobras internas ni a especulaciones políticas”.

“Mi visión de la diversidad es la que se llama personalista. Las personas somos únicas e irrepetibles y, personalmente, creo que el aborto es una tragedia y ni hablar en un país despoblado. Es una propuesta impuesta por los organismos internacionales que nada tiene que ver con las necesidades de nuestras mujeres, de nuestras familias y la necesidad de desarrollo que tienen las familias”, sostuvo y consideró que es un “asesinato de personas”.

ale aclarar que la legislación argentina no considera al feto jurídicamente como una persona, que el hecho de elegir ese argumento tiene como falla el hecho de considerar la vida y dignidad de un ser humano por sobre el derecho de la persona gestante. Por otro lado, el aborto no es un método de control de natalidad, sino que constituye un derecho humano y, al contrario de lo planteado por la senadora, la posibilidad de las mujeres y personas gestantes de abortar como política de salud pública garantiza la vida y otorga la posibilidad de un desarrollo personal, lo que favorece para el desarrollo de la sociedad.