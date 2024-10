La Libertad Avanza (LLA) cree que el electorado del PRO ya sigue al presidente Javier Milei, por lo que el partido amarillo se sumará a ellos, tarde o temprano. "Sin nuestra ayuda, el gobierno caía", dicen desde la fuerza que fundó Mauricio Macri, por lo que estiman que los violetas se verán resignados a ceder más lugares en la gestión y profundizar su influencia en el parlamento.

Este tira y afloje entre Milei y Macri se presume como la novela del verano previo a las elecciones 2025 en la que habrá recambio legislativo. Mientras tanto, las encuestas comienzan a medir la potencial alianza entre violetas (LLA) y amarillos en la Nación y en la provincia de Buenos Aires.

La consultora Opina Argentina realizó un trabajo a nivel nacional en el mes de octubre, en el que preguntó, en primera instancia sobre cuál es el espacio con el que el electorado se siente más identificado. En un primer escenario, puso a LLA y el PRO por separado.

En ese contexto, la opción más votada es "el peronismo de (la ex presidenta) Cristina Kirchner y (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof" con un 29%, seguido de "LLA de Milei" con un 23%. "El PRO de Macri" obtiene un 10% y queda detrás de la categoría "ninguno" que asciende a un 19%.

Escenario nacional

En cambio, en un escenario de alianza entre mileismo y macrismo, el binomio empata con el peronismo en 29%. Es decir, se quedan cuatro puntos en el camino.

Esta variación, además, pone como aliados al peronismo federal (al que referencian en el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti) y a la Unión Cívica Radical (del senador Martín Lousteau y el diputado Facundo Manes, que esta semana se separaron de la fracción más cercana al gobierno de Milei).

Como sea, los cuatro puntos que no capitaliza LLA+ PRO se los quedan entre el peronismo federal y el radicalismo, los indecisos y la opción "otros".

También, la consultora planteó a qué espacio votarían los consultados si las elecciones legislativas se realizaran mañana. En un primer escenario, el peronismo saca un 33%, empatando con LLA.

El PRO saca un 10% y se coloca tercero. En otro escenario, en el que el peronismo federal va con el radicalismo, estos suben a 13% y hacen caer al macrismo al cuarto lugar con un 11%.

Por otra parte, con una alianza entre violetas y amarillos, Milei y Macri se hacen con un 39%, contra un 33% del peronismo. Nuevamente, hay cuatro puntos que se pierden en el camino.

Escenario PBA

"La madre de todas las batallas", dice el lugar común. El resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la más populosa, será leído como triunfo o derrota por su peso electoral.

La consultora CB realizó en el mes de octubre un estudio de opinión pública en teritorio bonaerense, en el que planteó dos escenarios: uno, que tiene a los violetas y a los amarillos separados y otro, juntos.

En el escenario de fuerzas separadas, la opción "LLA de Milei y (el diputado nacional José Luís) Espert" obtiene un 32,8%, quedando segundo detrás de "Unión por la Patria de Cristina Kirchner y Sergio Massa".

Tercero, con un 7,3% queda el "PRO de Macri, (los diputados María Eugenia) Vidal y (Diego) Santilli", mismo puntaje que los indecisos.

Por otra parte, en el escenario con ambas fuerzas juntas, "LLA+PRO de Milei, Espert, Macri, Vidal y Santilli" son el espacio más votado con un 38,5%, contra un 34,7% de Unión por la Patria con Cristina Kirchner y Massa.

En definitiva, los porcentajes que cosecharon por separado no se suman. Si se obervan las cifras, (y excluyendo al Frente de Izquierda, que se ubica en el cuadrante ideológico opositor), el único espacio al que LLA+PRO le "come" votos es al "peronismo no K de Randazzo y Schiaretti". El resto de las opciones, se benefician con el resto que no capitaliza la virtual alianza.