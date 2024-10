Milei y Macri no llegaron ni a la luna de miel: "Sin nuestra ayuda, el Gobierno se caía"

El casamiento efímero entre Javier Milei y Mauricio Macri duró poco. No llegaron ni a la luna de miel. Los días de paz terminaron. La relación entre La Libertad Avanza y el PRO se puso áspera. No se ponen de acuerdo para 2025 en la estrategia electoral. En Casa Rosada no cayeron bien las críticas del expresidente a Santiago Caputo. Y se tensa el vínculo con los gobernadores amarillos. Para tener dimensión de los nuevos cruces, lo graficó en off ante El Destape un dirigente clave del macrismo tras una reunión en Balcarce 50: "Sin nuestra ayuda, el Gobierno se caía".

El 2025 ya llegó. La campaña arrancó por adelantado. Y se debaten en los encumbrados despachos de la Rosada las estrategias en cada distrito para el año que viene. El Gobierno está desesperado por reconfigurar el Congreso que hoy es su kriptonita. "Hoy gracias que logramos sostener un veto y nada más", afirmó entre risas un alto funcionario de Gobierno ante El Destape por la debilidad parlamentaria del oficialismo.

En ese contexto es que los Milei y Caputo evalúan qué pasos dar para llegar de la mejor forma a las elecciones legislativas para intentar tener en 2026 más de 90 diputados y más de 20 senadores. Si LLA lograr tener un Congreso robusto se va a poder sacar de encima al PRO y a Macri. Pero hoy los amarillos tienen un poder de daño alto.

"Sin nosotros el Gobierno se caía, lo tenemos claro. Se le iban las cuentas de la economía para cualquier lado", explica a El Destape un hombre clave de la órbita de Macri ante este problema que tuvo Milei en estos 10 meses de Gobierno. El PRO fue imprescindible para sostener los vetos y el plan económico del libertario.

Son declaraciones potentes del PRO que por ahora solo se escuchan en off. Del lado de la Coalición Cívica ya las hicieron en on the record. Quien puso la cara fue Elisa Carrió. “Milei está jugando con fuego; si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”, dijo explosiva este viernes.

Milei necesita una buena elección en 2025 dar un paso más para la gobernabilidad y los cambios que quiere. Santiago Caputo, su asesor inseparable, buscar trabajar distrito por distrito y hacer alianzas donde convenga con el PRO y en otros lugares ir separado. Esta semana estuvo más de una hora reunido con Cristian Ritondo negociando estos temas.

No se pusieron de acuerdo en casi nada. En el PRO quieren alianza total. "Si vamos separados, nos vamos a sacar chispas", dicen los amarillos. Además, una posible alianza total con los libertarios al PRO le suman un problema en los distritos donde cogobiernan con los radicales.

"Nosotros en Santa Fe tenemos a una vice. O sea tenemos que juntarnos con la gente de Milei. ¿Y qué hacemos? ¿Rompemos con Pullaro?", se preguntó un dirigente del PRO. Maximiliano Pullaro, mandatario santafesino, es radical, y tiene una vice del PRO, Gisela Scaglia. El macrismo debería hacer campaña contra su propio gobierno allí. Esquirlas del viejo Juntos por el Cambio. En Casa Rosada respondieron: "Es un problema de ellos, que decidan qué hacer".

En medio de la semana, Macri salió varias veces por TV a pegarle a Caputo. "No entiendo cómo tiene tanto poder", se enojó el exmandatario. En Balcarce 50 cayeron muy mal esas declaraciones. "Es inapropiado, es una falta de respeto. Es no entender al Presidente", le escucharon decir al asesor de Milei en los pasillos de la Rosada.

Otro dato del fallido casamiento entre Milei y Macri fue la mala reunión de los gobernadores PRO con el Presidente. Se fueron en silencio y con las manos vacías. Al rato se juntaron con Macri y llevaron quejas que luego se vieron en el comunicado. Los mandatarios provinciales amarillos no quieren ser más perjudicados por la política económica del Gobierno. Y encima los sumaron al reclamos a los intendentes del PRO.

En medio de estos cruces, Milei se metió de lleno con un amigo entrañable de Macri: el Grupo Clarín. Fue la semana donde el Gobierno le declaró la guerra total del grupo de medios.

Una batería de decisiones de Milei y Santiago Caputo contra Clarín dieron cuenta de que salió a la superficie un conflicto que viene de hace meses. "Nosotros lo vamos a destruir a Clarín", decía Federico Sturzenegger ante empresarios de medios enemigos del holding apenas asumió, según pudo averiguar El Destape. El Gobierno empezó a cumplir.

Y finalmente hay una jugadora de Macri suelta que busca refugio. La vicepresidenta Victoria Villarruel. La relación de ella con la Casa Rosada está exterminada. Sin embargo, en estos meses de relación rota, Milei siempre privilegió lo institucional. Pero hubo un mensaje llamativo en las últimas horas que abre una incógnita sobre su futuro: "Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de De la Rúa".

¿Quién escribió ese texto? Lilia Lemoine. La diputada que es apañada por los Milei y Santiago Caputo se despachó así contra Villarruel. Es que la vicepresidenta se muestra jugando en diferentes puntas para tratar de buscar un refugio para 2025 y 2027. Ya fuera de LLA y sin partido, intenta conquistar una agenda del peronismo de extrema derecha.

El Gobierno advierte por los movimientos de Villarruel y es consciente de que la ruptura ya se dio. Los mercados miran. Una renuncia de la vice puede ser letal para la gobernabilidad, lo institucional y la economía del país. Habrá que ver qué carta juega cada jugador en las próximas semanas.